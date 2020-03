Aunque no está suspendida la eucaristía ante la pandemia de coronavirus, en Carabobo monseñor Reinaldo Del Prette, arzobispo de Valencia, emitirá un decreto para levantar la pena del pecado grave por no asistir a la misa dominical.

En estas condiciones, no asistir a la misa dominical no puede gravar la conciencia de pecado del fiel, sentenció el Arzobispo de Valencia. “Siéntanse libres en ese sentido por no asistir a la eucaristía dominical, hay muchísimas maneras de tener nuestro encuentro con el señor”.

Pidió también diferir las devociones, como la reunión de la Legión de María, el Viacrucis en tiempos de Cuaresma. “Vamos a pedirle mucho al señor que cese esta virosis que está en el mundo, hagámoslo sin pánico ni miedo”.

Monseñor Del Prette aseguró que no se puede privar a la feligresía de su derecho a asistir a misa, pero recomendó a las personas enfermas y de la tercera edad que se queden en casa. “La recomendación es no salir para no contaminarnos ni contaminar a los demás, lo que quiere decir que debemos poner nuestro énfasis en nuestra comunión con Dios en el hogar, con la familia”.

No se suspenderá la eucaristía, pero el arzobispo invitó a quienes asistan, a tomar en cuenta las medidas preventivas emitidas por la Conferencia Episcopal, mencionadas a continuación.

1. Por ahora no se suspenderán las misas. Sin embargo, la recomendación es a permanecer en el hogar. No deben ir a la Eucaristía personas de la tercera edad ni personas enfermas. Por ahora, el feligrés que asista lo hace bajo su responsabilidad.

2. Por Decreto Arzobispal, todos los fieles están dispensados de asistir a misa dominical. No incurren en pecado por ello. De tal manera que debemos exhortarlos a quedarse en sus casas y a fomentar la oración en familia, especialmente el Santo Rosario.

3. Durante las Misas se omite el Saludo de la Paz.

4. La recepción de la Comunión se dará sólo en la mano, salvo en caso de que la persona esté impedida para recibirla de esta manera. Pero mientras dure la Pandemia, solamente se podrá recibir la Comunión en la mano. Vamos a colaborar con toda la comunidad en esta guerra que le tenemos al corona virus.

5. Los sacerdotes y Ministros Extraordinarios deben usar antibacterial o lavarse bien las manos antes y después de administrar la Sagrada Comunión. Quienes ayudan en el altar (monaguillos, acólitos y damas del altar) deben también ser cuidadosos en la manipulación de los instrumentos litúrgicos y vasos sagrados.

6. En cada misa de mañana, tercer Domingo de Cuaresma, después del saludo inicial, se debe dar lectura del Comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana y hay que explicar los puntos más importantes.

7. Toda reunión parroquial, actividad grupal, acto de piedad, y labores apostólicas quedan diferidas hasta nuevo aviso. Sólo se realizarán las Eucaristías en cada Parroquia.

8. La situación se seguirá monitoreando, y de acuerdo a su evolución, se ofrecerán otras indicaciones.