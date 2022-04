Un momento determinante. Así definió monseñor Reinaldo Del Prette la realidad que enfrenta el mundo en la actualidad, por lo que pidió que las oraciones en esta Semana Santa estén enfocadas en un cambio de liderazgo en Venezuela y el cese de la guerra en Ucrania.

Para él, es necesario que se den verdaderas transformaciones en el país. “Tenemos que volvernos a medir para decidir quiénes debe ser el liderazgo del país, no es una sola persona sino un equipo que diseñe una estrategia, un proyecto de país que se pueda alcanzar, y eso pasa por convocar a todos los venezolanos para que decidan libremente cómo hacer ese cambio”, dijo este lunes 11 de abril durante su participación en la transmisión de El Carabobeño En Vivo.

El arzobispo de Valencia fue enfático en que, aunque se diga que hay cosas que están mejorando, “estamos muy mal”. Dijo se debe hacer una reforma del sistema educativo del país al considerar que está destruido y se debe empezar por las infraestructuras y los salarios de los trabajadores del sector que han provocado una deserción muy alta.

“Igual pasa con la salud que está muy mal, muchos médicos y enfermeros se han ido, basta con ir a cualquier hospital o clínica privada para ver la desolación, hay muchos departamentos que no funcionan por falta de especialistas”.

Al referirse a la Universidad de Carabobo (UC) dijo que trabaja a medias y con las uñas. “Entonces me pregunto qué profesionales del mañana tendremos… un país no puede caminar si no tiene claro que la educación es lo primero”.

Cese de la guerra

Del Prette cuestionó el conflicto que se vive en Ucrania al calificarlo como una “guerra loca” e instó a su cese.

“Quién va a clavar la bandera de la victoria sobre una montaña de muertos, qué bandera de la victoria es esa para declarar que ganó en medio de una montaña de muertos, mujeres, niños inocentes que no tienen nada que ver con eso. El Papa ha sido muy duro con el presidente de Rusia por eso”.

Dijo que en esta guerra ha fallado la razón y por eso pidió a los fieles a orar en Semana Santa para pedirle al Señor que ilumine a los hombres que tienen poder de decisión sobre los pueblos. Los presidentes de ambas naciones son cristianos, pero no parece que no han leído el evangelio”.

Tradiciones de vuelta

Luego de dos años sin las tradicionales actividades religiosas presenciales, en esta Semana Santa se retoman con gran fervor y emoción. Durante la misa del Domingo de Ramos, monseñor Del Prette sintió una gran alegría al estar nuevamente cerca de la gente.

“La Catedral estaba llena de pueblo, porque eran personas del sur de Valencia, en su mayoría, las que asistieron, y hasta una señora mayor me dio las gracias, yo no entendía porque solo estaba haciendo mi deber, pero lo interpreté como gracias a Dios por permitirnos reencontrarnos después de dos años para disfrutar la Semana Mayor”.

Este Martes Santo se celebró el encuentro arquidiocesano con el Vía Crucis de la Esperanza, desde la iglesia Santa Rosa hasta la Plaza Bolívar. Es una actividad que antes se hacía en el estadio José Bernardo Pérez, por iniciativa de monseñor Jorge Urosa Savino, donde se reunían más de ocho mil personas.

Pero, como consecuencia de la crisis económica, fue imposible seguir realizando este evento tan grande al no contar con los recursos para temas logísticos como el sonido. Fue así como hace tres años se decidió hacer este recorrido, organizado por Cáritas Valencia.

El Miércoles Santo cada parroquia tiene su cronograma en honor al Nazareno. En la Catedral se oficiarán tres misas en la mañana: a las 8:30 a.m., 9:30 a.m. y a las 10:30 a.m. Posteriormente se hará la procesión.

La actividad del Jueves Santo está centrada en la misa crismal que será a las 9:30 a.m. cuando el se bendicen los aceites que serán usados en la administración de los sacramentos, además, por ser el Día del Sacerdote, se hace la renovación de promesas sacerdotales.

También se realiza la visita a los siete templos. “Es una bella tradición que la gente hace con fervor y fe. Es una romería, un compartir, la mayoría lo hace por grupos, desde el punto de vista humano es unirse en el amor de amistad y la fe”.

El Viernes Santo no hay misa por ser el día alitúrgico, se conmemora la pasión y muerte de Cristo con la lectura del antiguo testamento, pasión de Cristo según el evangelio de Juan que es el más largo, oración de los fieles, la adoración de la cruz que por la pandemia no se hará con un beso sino con una reverencia, y la distribución de la sagrada comunión con las especies eucarísticas de la reserva del día anterior.

A las 12:00 p.m. se realiza el sermón de las siete palabras, que esta vez estará a cargo de monseñor Roberto Sipols en la Catedral de Valencia.

“A las 3:00 p.m. cesa la visita a los monumentos porque comienza la celebración litúrgica en la muerte de Jesucristo. A las 5:00 p.m. es la procesión del Santo Sepulcro, la cruz, María Magdalena y San Juan”.

El Sábado Santo los templos están cerrados hasta las 5:00 p.m., en el caso de la Catedral, “con la celebración más bella de la liturgia católica romana que es la Vigilia Pascual llena de simbolismo como el agua bautismal, la luz de Cristo que disipa las tinieblas con la resurrección, es el día más importante de la Semana Santa”.

Monseñor Del Prette invitó a toda la colectividad a participar en estas actividades con mucha fe y oración, además del uso del tapabocas.