Muere el actor David McCallum, de «NCIS» y «The Man From U.N.C.L.E.», a los 90 años

McCallum comenzó su carrera en el teatro, en su natal Reino Unido, en la década de los cuarenta. Pero no fue hasta su fichaje por la popular serie de espías de los años sesenta "The Man From U.N.C.L.E." que alcanzó fama internacional