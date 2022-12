El ex jugador y entrenador serbio Sinisa Mihajlovic falleció este viernes en un hospital de Roma a los 53 años a causa de una leucemia que padecía desde 2019.



“La esposa Arianna, con sus hijos Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan y Nikolas, su nieta Violante, su madre Vikyorija y su hermano Drazen, desde el dolor, comunican la injusta y prematura muerte de su ejemplar esposo, padre, hijo y hermano, Sinisa Mihajlovic”, informó su familia en un comunicado publicado por la agencia italiana ANSA.



“Un hombre único, un profesional extraordinario, servicial y bueno con todo el mundo, que luchó valientemente contra una enfermedad horrible. Damos las gracias a los médicos y enfermeras que le han seguido a lo largo de los años, con cariño y respeto. Sinisa siempre estará con nosotros. Vivo con todo el amor que nos dio”, sigue el comunicado familiar.



En 2019, Mihajlovic, ex jugador del Roma, Lazio, Inter, Sampdoria y Estrella Roja, equipo con el que fue campeón de la Copa de Europa de 1991, anunció en rueda de prensa que sufría leucemia, una enfermedad que le ha acompañado estas tres últimas campañas.



Superó esta leucemia en primera instancia en 2019, pero se le reprodujo a finales de la temporada pasada, lo que provocó que tuviera que someterse a un tratamiento médico para intentar remitirla.



Mihajlovic se alejó de los banquillos a mitad de la pasada campaña debido a dicho tratamiento médico, pero volvió a dirigir un partido desde el césped algo más de un mes después de haber estado ingresado en un hospital, justo para las tres últimas jornadas.



El serbio llegó en enero de 2019 por segunda vez en su carrera deportiva al Bolonia como técnico, después de que debutara como entrenador en este mismo equipo en 2008 y fuera también destituido en 2009. Fue el primer técnico destituido de la Serie A esta temporada, el pasado 6 de septiembre.



Su mejor puesto en la tabla fue el décimo, cosechado en el primer año de su segunda etapa, en 2019.



Hijo de madre croata y padre serbio, comenzó su carrera en su Yogoslavia natal (Vukovar), en el Vojvodina, ahora equipo serbio, en 1988. Una temporada y media después dio el salto al Estrella Roja de Belgrado, con el que logró levantar la Copa de Europa en 1991 tras derrotar al Olympique de Marsella francés.



En 1992 dio el salto a Italia, al Roma, en el que militó dos temporadas, hasta que en 1994 fichó por el Sampdoria. Cuatro años después, en 1998, firmó por el Lazio y vistió la equipación ‘biancoceleste’ hasta 2004, cuando se marchó al Inter, equipo en el que se retiró en 2006.



Como entrenador, además del Bolonia, dirigió al Catania, al Fiorentina, al Sampdoria, al Milán, al Torino y a la selección de Serbia. La primera ministra italiana, la ultra derechista Giorgia Meloni, mostró sus condolencias tras el fallecimiento del serbio.



“Luchaste como un león en el campo y en la vida. Has sido un ejemplo y has dado valor a muchos que están enfrentando la enfermedad. Te han calificado como un sargento de hierro, has demostrado que tienes un gran corazón. Eres y serás siempre un ganador. Adiós Sinisa Mihajlovic”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.



Además, la Serie A también expresó su pesar: “La Liga Serie A está profundamente entristecida por la muerte de Sinisa Mihajlovic, un icono del fútbol y la vida. Su clase pura como jugador y entrenador, su fuerza y su humanidad son un ejemplo que deja una huella indeleble en el fútbol italiano y mundial”.