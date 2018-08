La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza logró este lunes un convincente triunfo en dos sets ante la china Shuai Zhang y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Muguruza, 12ª cabeza de serie, derrotó a su rival en sets corridos de 6-3, 6-0 en poco más de una hora y cuarto de juego, disipando algunas de las dudas que había dejado tras caer a las primeras de cambio en Cincinnati hace unos días.

“Ha sido un partido muy intenso. El segundo set no muestra lo difícil que fue. Estoy contenta por no haber dado nada por hecho”, señaló Muguruza en conferencia tras el partido.

La originaria de Caracas, de 24 años, estuvo varias semanas fuera del circuito debido a una lesión en un hombro de la que ya parece recuperada.

“Me siento mucho mejor. Le he dedicado muchas horas a la preparación. Estoy tratando de ser realista, intentando salir ahí, yendo día a día, no mirando demasiado lejos”, apuntó.

“Contenta en la sombra”

Muguruza, acostumbrada a centrar los focos, aterrizó en la Gran Manzana como “outsider” debido a sus problemas físicos. Y ella asegura sentirse cómoda en esa posición.

“(Soy realista) porque no he jugado muchos partidos, porque aquí tampoco he conseguido los mejores resultados así que voy a ir día a día. Voy a tratar de no tener demasiadas expectativas, de quedarme en la sombra. Estoy contenta en la sombra”, explicó.

Con poco ritmo de juego, Muguruza, ex número uno de la WTA y ganadora de Wimbledon en 2017, dio un golpe sobre la mesa desde la primera jornada con un juego sólido y con pocas fisuras ante una dura rival: ambas se habían medido anteriormente en dos ocasiones, con un triunfo para cada una de ellas y teniendo que jugarse tres sets y más de dos horas para decidir los partidos.

El lunes, alejada de las grandes pistas, Muguruza desniveló esa balanza: firmó cinco saques directos, anotó el 73% de los puntos con su primer servicio, selló 20 golpes ganadores y cometió únicamente 14 errores no forzados.

“Cuando vengo a Nueva York siempre voy intentando superar cada día. La expectativa es siempre verme jugando las rondas finales pero sé que esa forma de pensar en Nueva York no me ha funcionado en anteriores veces”, agregó.

Ahora, Muguruza chocará en segunda ronda contra la ganadora del duelo entre la checa Karolina Muchova y la ucraniana Dayana Yastremska, a las que dijo no conocer.

“No (no las conozco). Me debo estar haciendo mayor”, sentenció entre risas