La española Garbiñe Muguruza se despidió este sábado del Abierto de Estados Unidos en la tercera ronda al perder por 5-7, 6-3 y 7-6(10) en dos horas y 39 minutos ante la checa Petra Kvitova, pese a contar con dos bolas de partido y de tener el servicio para llevarse el encuentro.



En una temporada decepcionante y con muchos sinsabores, Muguruza, número diez de la WTA, se había reencontrado con su mejor tenis en el último Grand Slam del año, pero finalmente cayó ante Kvitova tras un partido muy reñido y emocionante.



La española no pudo igualar su mejor resultado en el Abierto de EE.UU. (octavos en 2017 y 2021) y todavía no ha encadenado tres partidos seguidos ganados en este 2022.



Aunque se encuentra lejos del nivel que la llevó a ser doble campeona de Wimbledon (2011 y 2014), Kvitova, número 21 de la clasificación mundial, no era una contrincante sencilla.



La checa, finalista en Cincinnatti y campeona de Eastbourne este año, llegó a este partido con un balance de cinco victorias y solo una derrota contra la española.



Además, tenía las piernas más frescas puesto que superó la segunda ronda sin tener que jugar por la retirada de la ucraniana Anhelina Kalinina.



EFE