En protesta por la inanición y la violación de sus derechos humanos. Así se conmemoró en Carabobo el Día Internacional de Mujer con una actividad en la que dejaron claro que no abandonarán las calles hasta lograr que atiendan cada una de sus exigencias.

“Mujer, resiste, trabaja y lucha”. Esas fueron las palabras que se escucharon una y otra vez durante la manifestación realizada en la avenida Bolívar con Cedeño de Valencia. Ahí, los relatos de las múltiples tareas que deben hacer las madres para lograr el sustento de sus hijos fueron reiterativos.

“Nos convertimos en Hechizada”, dijo Carmen Álvarez, integrante de junta directiva del Colegio de enfermería de Carabobo, para resumir el día a día de las mujeres en la entidad. Muchas de ellas tienen que dedicarse a labores adicionales a su profesión. “Arreglamos uñas, peinamos, vendemos tortas o helados, lo que sea para llevar la alimentación a la casa”.

Resaltó la capacidad de las mujeres de hacer maravillas y resolver, pero eso no significa que estén satisfechas. Ellas caminan largos tramos para cumplir sus objetivos y duermen pocas horas. “Hacemos lo posible y lo imposible por ganarnos el sustento, pero no dejamos de exigir un salario decente y no uno marginal y de hambre como el que tenemos”.

Marbella Gil es docente. Su historia es similar. Cada día sale a la calle a defenderse, a buscar trabajo porque el salario que percibe no le alcanza para su alimentación ni la de su familia. “La mujer venezolana es guerrera, no se queda estancada, y vamos a seguir luchando por nuestros derechos”

Como las enfermeras, las maestras deben vender hielo o convertirse en manicuristas y peluqueras para compensar su sueldo y poder mantener a sus hijos.

Por el respeto de sus derechos

Lubia Sarcos también se sumó a la protesta de este 8 de marzo. Ella tiene muy claro cuáles son los derechos que se le vulneran como mujer. “El de la salud, a una vida digna, a la alimentación, nuestros hijos necesitan ir al colegio y debemos salir a trabajar por ellos”.

También tiene el compromiso de seguir en la lucha, y lo hace no solo por su propio bienestar. “Lo hago para que Venezuela salga adelante”.

La secretaria general del Sindicato Único de Empleados de la Gobernación de Carabobo, Yudermi García, aseguró que no hay nada que celebrar mientras haya mujeres que mueren en las maternidades por falta de atención médica y cuando las trabajadoras son explotadas laboralmente con salarios indignos.

“Pedimos justicia, sostenibilidad, que las mujeres venezolanas sean reconocidas con equidad e igualdad”.

En su plan de seguir exigiendo el respeto de sus derechos, se sumarán a la protesta que tienen, este miércoles 9 de marzo, los jubilados y pensionados de Carabobo en la Plaza Santa Rosa, y a la manifestación del 16 de marzo por un salario justo.