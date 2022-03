La NBA multó a los Brooklyn Nets con 50.000 dólares por dejar entrar a los vestuarios a Kyrie Irving en el partido del pasado domingo contra los New York Knicks, pese a que el jugador no podía tener contacto con su equipo al no cumplir con el mandato de vacunación vigente en Nueva York.

Irving, que se niega a vacunarse contra el coronavirus, no puede jugar los partidos como local de los Nets y en el último contra los Knicks compró unas entradas a pie de campo para seguir a sus compañeros como aficionado, algo que sí está permitido por el mandato sanitario.

Sin embargo, también accedió a los vestuarios para juntarse con sus compañeros, lo que está prohibido por la regulación, y la NBA hizo oficial con una nota su multa de 50.000 dólares a los Nets.

La regulación vigente en Nueva York prevé la obligación de vacunación para los residentes que trabajen en persona en el estado, por lo que Irving entra en esta categoría.

El exjugador de los Cleveland Cavaliers y de los Boston Celtics también estuvo en el Barclays Center el pasado sábado para ver un partido de Duke contra Virginia Tech en el baloncesto universitario.

Al acabar el encuentro, Kevin Durant, decisivo con 53 puntos en el triunfo de los Nets, aseguró que no ve sentido al hecho de que Irving pueda acceder al estadio como aficionado, pero no pueda competir junto a sus compañeros.

También el comisionado de la NBA, Adam Silver, reconoció el pasado febrero que ve incorrecto el actual formato del mandato sanitario de Nueva York, que no permite competir a los jugadores locales no vacunados, pero sí a los visitantes no vacunados.

El mismo domingo del partido el alcalde de Nueva York destacó en una intervención pública que «Irving puede competir desde ya, si se vacuna», al contestar a las peticiones de se modifique el actual mandato sanitario.

Los Nets viven una situación delicada en la Conferencia Este, donde son octavos, y necesitarían jugar el «play in» para acceder a los «playoff».

En este momento, los Nets se verían las caras con los Toronto Raptors, séptimos, por lo que deberían jugarse la vida en la visita a Canadá, donde Irving no podrá entrar al no estar vacunado.

En esta temporada Irving tiene un promedio de 25,9 puntos por partido, 4,3 rebotes y 5,4 asistencias.