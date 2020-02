La doble de acción estadounidense Cheryl Sanders y su esposo murieron tras impulsar un tiroteo como continuación de una emboscada que tendió la mujer a su exmarido y a la nueva pareja de éste.

El pasado 13 de febrero, Lindsey y Molly Duncan llegaron a su casa en la localidad de Yellow Springs, Ohio, y se detuvieron cerca de la puerta para recoger el correo. De pronto, un hombre con una máscara y sudadera con capucha apareció cerca de Molly y le apuntó con una pistola.

“Pensé que era una pesadilla. No sabía qué hacer. Lo que pasó después fue un instinto”, señaló Lindsey, citado por el medio Dayton 24/7 Now.

En aquel momento, se desencadenaron dos tiroteos, durante los cuales en el lugar apareció también Cheryl Sanders, la exesposa de Lindsey.

“No fue un disparo o dos, pareció como si fueran 100 disparos y hubo casquillos por todas partes”, prosiguió Lindsey, a cuyo relato complementó Molly: “No dijeron nada y empezaron a dispararnos”.

Cheryl Sanders participó en el rodaje de numerosas películas como la doble de acción de Sandra Bullock, pero también de Cameron Diaz, Nicole Kidman y Jessica Alba.

El hombre con la máscara resultó identificado como su actual pareja, Robert R. Sanders, y junto con la mujer falleció por las heridas de bala que recibieron.

Aunque se desconoce por qué Robert y Cheryl llegaron armados a la vivienda, trascendió que los excónyuges tuvieron una disputa sobre un fondo fiduciario que debía cubrir los gastos de educación de sus dos hijas.

Un amigo de la doble de acción, identificado como Adrian King, relató al diario Citizen Times que Cheryl Sanders y su acompañante llegaron al lugar para “simplemente hablar con Lindsey”.

No obstante, el abogado de los Duncan ha hecho hincapié en que ambos portaban armas y que uno de ellos estaba encapuchado.

La investigación del caso sigue en curso, pero aúne a Lindsey Duncan no se le han presentado cargos, ya que la Policía sostiene que actuó en defensa propia.

