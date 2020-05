View this post on Instagram

Esta semana comenzamos con el primer video de IGTV 📱 los cuales denominamos #ConectadosConMuseito🌈 en el que tenemos a nuestro amigo, el biólogo y experto en temas ecológicos Carlos Peláez🌏, con quien conversamos sobre los efectos que se están viendo en el mundo por la disminución del uso del CO2 y los efectos positivos que observamos en las distintas partes de la naturaleza, que si bien no son suficientes para ver cambios significativos, nos narra que es la oportunidad para que se adopten políticas en las buenas prácticas del manejo y uso del CO2 que es el principal gas de efecto invernadero responsable, entre otras cosas, del grave fenómeno del Cambio Climático. @capelaez