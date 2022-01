El español Rafael Nadal (6), a pesar de sus problemas físicos, evitó la remontada del canadiense Denis Shapovalov (14), al imponerse por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3, para estar en las semifinales del Abierto de Australia.

«No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar, eso es todo», aclaró después de acusar el intenso calor que presentó Melbourne Park, que superó los 30 grados en algunos tramos del choque.

Su plan arrancó a la perfección, utilizando las beneficiosas condiciones de jugar de día con calor, y cambió tanto alturas como direcciones inteligentemente, cargando particularmente con un gran peso de bola, el revés a una mano de un Shapovalov molesto con el tiempo que Nadal se tomaba entre punto y punto.

La estrategia inaugural de Nadal le sirvió para apuntarse los dos primeros asaltos y los nervios florecieron cuando el ex-número uno se dirigía a cerrar su servicio en un tercer set que podría haber sido definitivo.

El guion cambió drásticamente después que tras una doble falta y un golpe ganador de su rival, el canadiense se apuntara una manga que haría zozobrar al mallorquín psicológica y físicamente.

Tampoco necesitó un brillante tenis Shapovalov, aunque cuajó grandes primeros y segundos servicios, como consecuencia de los problemas estomacales que mantuvieron a Nadal contra las cuerdas. Sin embargo, el campeón de la edición de 2009, recuperó entereza tras retirarse al vestuario al final del cuarto set y se apuntó una temprana rotura que acabaría siendo definitiva para firmar el 6-3 final.

Nadal cometió once doble faltas, como consecuencia del riesgo que asumió con sus segundos para dominar sus juegos al saque pero, mantuvo un esperanzador 79% de puntos con primeros.

El sexto clasificado mundial alcanzó las semifinales de un Grand Slam por 36ª vez y se acercó al serbio Novak Djokovic, que tiene 42 participaciones y ocupa la segunda posición en una lista liderada por el suizo Roger Federer, con 46 presencias.

Se convirtió además en el cuarto jugador de la Era Open más veterano, con 35 años y 241 días, en superar los cuartos de final en Melbourne Park y se situó por detrás del local Ken Rosewell, Federer y el australiano Malcolm Anderson.

Su próximo duelo será con el italiano Matteo Berrettini (7).