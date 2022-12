El español Rafael Nadal, por quinta vez, y la polaca Iga Swiatek han sido coronados campeones mundiales de 2022 por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en una temporada en la que ambos consiguieron dos títulos del Grand Slam, entre otros logros.

Los nuevos campeones recibirán sus trofeos el 8 de julio de 2023 con ocasión de la Gala de Campeones Mundiales que se celebrará en el Albert Museum de Londres.

En la categoría de dobles los galardonados son el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury, distinguidos por primera vez, y la pareja femenina checa formada por Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, que lo han sido por tercera vez.

El belga Gilles Arnaud Bailly y la checa Lucie Havlickova recibirán las distinciones en categoría júnior.

Nadal declaró su satisfacción por este quinto galardón: “Estoy muy feliz por haber sido distinguido por quinta vez. Cuando lo gané por primera vez, en 2008, no podía imaginar que pudiera estar jugando a este nivel catorce años después”.

“Ha sido algo muy especial ganar por segunda vez el Abierto de Australia, y por supuesto Roland Garros. Estoy muy agradecido por el apoyo de mi equipo y de los aficionados de todo el mundo, y muy ilusionado con la temporada 2023”, añadió Nadal.

El tenista español, que al ganar el Abierto de Australia y Roland Garros se ha convertido en el primer jugador de la historia con 21 títulos del Grand Slam, ya fue proclamado campeón mundial los años 2008, 2010, 2017 y 2019.

Swiatek aseguró que 2022 ha sido “un gran año” para ella, y un premio tan significativo me demuestra lo lejos que he llegado. No hubviera ocurrido sin la ayuda de mi equipo, mi familia y los seguidores tanto de Polonia como de todo el mundo. Es un premio de todos”, afirmó.

Es la primera jugadora polaca que obtiene el galardón. Entre febrero y mayo consiguió 37 victorias consecutivas y ganó seis torneos, incluido su segundo Roland Garros. Luego ganó otro Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos y acaba el año como número uno mundial.

La selección de campeones mundiales de tenis se basa en una fórmula que tiene en cuenta los resultados de todo el año pero concede un peso especial a los torneos del Grand Slam, así como a las principales competiciones por equipos, la Copa Davis (hombres) y la Copa Billie Jean King (mujeres).