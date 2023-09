Sin apenas sobresaltos, con un gol de estrategia de Ostigard al cumplirse el primer cuarto de hora, otro de cabeza de Víctor Osimneh, de inicio suplente, en el comienzo de la segunda parte, y dos más de Gaetano y Politano al final, el Nápoles consolidó su reacción en la Serie A, rumbo a su enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y más que vivo en la competencia por la Serie A de la que defiende el título.

Su segundo triunfo consecutivo en el campeonato italiano, aunque tan solo es el segundo en las últimas cinco citas, lo revaloriza y lo reconduce, porque fue efectivo en sus ocasiones y porque concedió poco a su adversario, un Lecce que venía en buena forma, que era sexto en la tabla y que la anterior jornada sufrió su primera derrota de la campaña. Este sábado fue la segunda, sin apenas ninguna opción de sorprender al actual campeón.

Porque el Nápoles crece y gana de nuevo. Su triunfo convincente entre semana tuvo continuación con otra victoria frente al Lecce, aunque hubo algunas diferencias entre uno y otro éxito. La primera fue brillante, la segunda fue más práctica, pese al excesivo marcador, entre las rotaciones iniciales de Osimneh o Napolitano, que entraron después, con la mirada ya en el compromiso del martes en la máxima competición europea.

El Nápoles consolida su reacción

Dirigido por la potencia de Zambo Anguissa, imponente, el equipo celeste (este sábado de blanco) aprovechó su primera ocasión. Una estrategia perfecta. Por el centro de Zielinski, un regalo para el rematador, y por el cabezazo de Ostigard, con el que el Nápoles tomó ventaja y anunció la confirmación de su resurgimiento. Sólo había transcurrido un cuarto de hora.

Cierto que después, durante un rato, concedió un par de oportunidades a su adversario, como un tiro desde fuera del área de Krstovic al que respondió Meret con soltura y un remate dentro del área que lo puso de nuevo en alerta, que lo invitó a recomponer su dominio sobre el terreno de juego, ya indisoluble para reponer todo en su sitio. A su ritmo.

No se fue al descanso con más botín por unos centímetros. Porque mereció el gol Gio Simeone, el sustituto de Osimneh en el once (en el descanso hubo cambio de papeles, con la entrada de uno por otro), con un derechazo desde lejos, o porque otra volea de Zielinski no encontró la portería, ya dentro de un guión escrito única y exclusivamente por el Nápoles, que redujo ya al Lecce a unas aventuras ofensivas cada vez más limitadas.

Cuestión de tiempo

La sentencia fue cuestión de tiempo. Osimneh entró por Gio Simeone al descanso. Cinco minutos después, el goleador nigeriano (cinco tantos en ocho encuentros) marcó el 0-2. Su cabezazo junto al poste fue definitivo. Tanto o más lo fue el contragolpe que condujo de un lado a otro del campo Kvaratskhelia, desbordante, asistente y decisivo también ese tanto.

Aún se asustó el Nápoles, con el gol de Gabriel Strefezza (un error tremendo del portero Meret) que no subió al marcador por una mano previa. La vio el árbitro y la confirmó el VAR. Después, Rudi García dio descanso ya a Kvaratskhelia para el próximo desafío contra el Real Madrid, al que apunta el conjunto celeste en plena reacción. Una prueba de fuego. Antes, Gateano y Politano, de penalti, completaron la goleada en los instantes finales.

