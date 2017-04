La fe de los devotos del Nazareno pudo más que las altas temperaturas que se presentaron el día de hoy. Niños, jóvenes y ancianos caminaron con alegría para orar y pedir por la salud de sus familiares y la libertad del país.

Pasadas las cinco de la tarde, la procesión del miércoles Santo en la cual se venera al Nazareno, partió desde la Catedral de Valencia hacia las distintas estaciones establecidas para el acto que se encontraba abarrotado por los creyentes.

Entre cantos y alabanzas, los valencianos pagaron las promesas por los milagros concedidos del Nazareno de San Pablo.

Vestido con una túnica morada, Gerardo Rangel uno de los fieles señaló que cuando era pequeño, fue operado de gravedad, motivo por el cual su mamá lo encomendó a Jesús de Nazaret. De esa cirugía salió ileso y a partir de ese momento asiste todos los años a la peregrinación.

Ragen quien también es miembro de la Cofradía de Valencia aseguró que los hechos suscitados en la Basílica de Santa Teresa, corresponden a la acumulación del odio inyectado en la sociedad a través de los años.

UN MEJOR FUTURO

Ana López tiene 19 años de edad, en su corta vida no ha conocido una Venezuela diferente, no ha tenido la oportunidad de saber que es un país sin violencia, donde pueda salir a la calle sin miedo alguno, en el cual no se tenga que preocupar por la comida del día.

Sus suplicas al Nazareno, se elevan para la libertad de la nación que la vio nacer y crecer. “Yo creo que a través de la fe podemos cambiar la triste realidad que estamos atravesando en estos tiempos” recalcó la joven.