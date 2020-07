El alcalde de Naguanagua, Gustavo Gutiérrez, estableció un horario para la flexibilización de la cuarentena, por sectores y franjas horarias.

De acuerdo a la decisión de Gutiérrez, las actividades en las agencias bancarias que funcionen en ese municipio, deben realizarse en un horario comprendido entre las 9:00 am y 1:00 pm. En los consultorios médicos y odontológicos, desde las 7:00 am a 2:00 pm.

Las ferrerías laborarán de 11:00 am, a 4:00 pm. Los negocios del área textil y calzado, así como la industria de materia prima, de 10:00 am a 4:00 pm. Servicios personalizados (plomería, refrigeración etc); transporte y centros comerciales autorizados de 7:00 am a 5:00 pm.

Los autolavados de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; ópticas de 7:00 a.m. a 12:00 m; registros y notarías (martes, miércoles y jueves) de 8:00 a.m. a 12:00 m. Las comercializadora textil y calzado, reparaciones electrónicas de 12:00 a 5:00 pm.

Se autoriza a los eventos deportivos y gimnasios, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. sin público. La atención veterinaria se prestará de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; los autocines de 7:00 p.m. a 11:00 p.m..

Las heladerías y cafeterías despacharán solo para llevar de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Librerías y papelería de 7:00 a.m. a 12:00 m. Lavanderías de 12:00 a 5:00 p.m.

La flexibilización corresponde a la modalidad: 7 + 7.