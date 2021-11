Nicaragüenses en el exilio piden al mundo que no reconozca las elecciones

Un concentración reclamó este domingo en Madrid a la comunidad internacional que no reconozca las elecciones en Nicaragua, en coincididencia con otras protestas en distintos países de Europa y América para denunciar lo que califican de un «fraude» electoral orquestado por el presidentre nicaraguense, Daniel Ortega.

«Democracia ya en Nicaragua», «Nicaragua, justicia y libertad», entre otros lemas, se leía en diferentes pancartas durante la protesta en la capital de España, en la que participaron decenas de personas frente al Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español.

Colectivos contrarios a Ortega corearon consignas como «sin condiciones no hay elecciones», entre banderas nicaraguenses y también de otros países americanos.

Santiago Urbina, de Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a colectivos opositores, declaró a Efe que estas elecciones deben servir para sacar a Ortega del poder, pues organismos como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos y países como Estados Unidos han denunciado la falta de legitimidad de estos comicios, con candidatos opositores encarcelados y partidos políticos ilegalizados.

Si Ortega prosigue en el poder, en el que lleva desde 2007, en el país centroamericano será imposible acabar con la falta de libertad y las violaciones de derechos humanos, advirtió.

Los participantes calificaron el «circo» estos comicios y pidieron a la comunidad internacional que escuche el «grito de libertad» de nicaraguenses que como ellos se tuvieron que exiliar.

Un comunidado leído en esta y otras concentraciones simultáneas en otras ciudades exigió la libertad de más de un centenar de «presos políticos» en Nicaragua, un nuevo órgano electoral «independiente» del Gobierno de Ortega y unas elecciones «limpias» con supervisión internacional, entre otras demandas.

«Un fraude monumental», denunciaron varios de los participantes, con el que el «dictador» Daniel Ortega busca «perpetuarse» en el poder.

A la protesta asistió Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán Meza, uno de los jóvenes que murió en mayo pasado en una marcha del colectivo Madres de Abril en Managua en la que hubo disparos de los que se acusa a fuerzas de seguridad y paramilitares.

La madre del joven fallecido definió Nicaragua como un «Estado policial» y mostró su apoyo a esta «fuerza desde el exilio para dar voz a los que no pueden hablar en Nicaragua».

Más de cuatro millones de nicaraguenses están llamados a votar para elegir presidente, vicepresidente, noventa dipitados del Parlamento de su país y otros veinte del Centroamericano, en una jornada en que según colectivos opositores hubo protestas en 26 ciudades del mundo.

“Circo y fraude” electoral

Asimismo, miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron este domingo por las principales calles de la capital contra el «fraude» y el «circo» electoral orquestado por el presidente de ese país, Daniel Ortega.

En el marco de una jornada de manifestaciones, varios colectivos opositores nicaragüenses se unieron alrededor del mundo para repudiar las elecciones que se realizan este domingo en el país centroamericano.

Con pancartas y consignas como «No tenemos por quien votar todos están presos», «SOS Nicaragua», «Viva Nicaragua libre», «Ortega escucha seguimos en la lucha», «Yo no salgo a votar el 7 de noviembre» los protestantes pidieron a la población no salir a votar y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones.

«Hoy vamos a poner en jaque a la dictadura, nos vamos a quedar frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica para llamar la atención de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos porque estamos pidiendo desde hace 3 años que resuelvan este problema de manera democrática», afirmó a Efe la activista nicaragüense Marianella Castilla.

La protestante añadió que con la marcha buscan dar un mensaje de que Daniel Ortega tiene que irse de la Presidencia porque «no es emisario de nuestra paz, no es dueño de nuestra libertad», y hoy puede dar el show de su «farsa electoral» pero Nicaragua entera la repudia.

La marcha salió de la Estatua de León Cortés, en el centro de la capital de San José, y finalizó en la Plaza de la Democracia, mientras que algunos protestantes se fueron a generar presión frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica.

El coordinador del Movimiento Democrático de Occidente en el Exilio, Edgardo Baltodano, expresó a Efe que piden a los «organismos internacionales el desconocimiento total de las elecciones porque todos los partidos políticos son manipulados por el Gobierno Ortega Murillo, y son un circo electoral».

«Hoy también pedimos por la libertad de los presos políticos y por la justicia de todos los asesinados», agregó.

La actividad fue desarrollada de forma pacífica y los participantes cantaron el himno nacional de Nicaragua.

«Hoy es un día inmemorable y de luto para Nicaragua y las democracias del mundo entero, porque hoy se celebran injustamente una elecciones fraudulentas en las que el pueblo no participa (…) Se está dando un circo electoral en donde el mundo entero se está dando cuenta de una dictadura», dijo el exiliado político desde finales de junio de 2018, Danilo Corea.

«Le pedimos a Daniel Ortega que deje en paz a Nicaragua, el pueblo salva al pueblo y Nicaragua es del pueblo. Daniel Ortega va a caer por las buenas sino lo vamos a sacar porque aquí está el pueblo enardecido», expresó a Efe la protestante Lucy Arana.

Un total de 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a votar este domingo para elegir al presidente y vicepresidenta de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). EFE