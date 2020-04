Una niña de ocho años murió la tarde de este viernes presuntamente por negligencia de los médicos del Hospital Domingo Luciani, informaron sus padres.

A principios de marzo, una pareja y su hija de ocho años fueron al centro de salud de El Llanito, al este de Caracas, para que extrajeran cuatro muelas de la boca de la pequeña. Ese día, poco después de que le aplicaran la anestesia general, la niña sufrió un paro respiratorio; reseña el portal web puntodecorte.com.

Esa fue la última vez que los padres de la menor obtuvieron alguna respuesta de su hija, que estuvo en estado de coma hasta que murió la tarde de este viernes. Sus padres aún desconocen qué fue lo que sucedió con exactitud, por lo que llevaron denuncias al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Esta mañana un cuerpo de funcionarios del Cicpc se presentó en el hospital para atender las denuncias hecha por los representantes de la menor de 8 años. En ese momento, la trasladaron del área de pediatría, donde estuvo internada por un mes, hacia terapia intensiva.

Efectivos indicaron a familiares de la víctima que en el lugar hay varias investigaciones en desarrollo, pero autoridades del hospital se niegan a entregar los informes médicos de los pacientes, reseña El Estímulo.

Una emergencia ignorada

Poco después de ser trasladada, los doctores informaron a los padres de la niña que una infección crítica la estaba afectando y que necesitaban transfusiones de sangre. Sin embargo, en este hospital no contaban con los reactivos que les permitirían saber con exactitud el tipo de sangre que necesitaban.

Los doctores entregaron una muestra a la familia para que realizaran las pruebas en un laboratorio privado, pero los rechazaron porque llevaban la muestra en una inyectadora. Denunciaron que así fue como se la entregaron en el hospital Domingo Luciani.

«Cuando llegó a la clínica donde había el reactivo para hacer el despistaje le dijeron que ese no servía, que la tenía que llevar en un tubo de ensayo», denunciaron.

Horas más tarde, informaron que la pequeña falleció en el área de terapia intensiva del hospital.

Denuncia presentada a Provea

La denuncia fue presentada a Provea por sus familiares quienes consideran que la niña no recibió tratamiento adecuado y cuando su situación de salud se agravó tampoco fue oportuno. Al parecer para el tratamiento en la sala de odontología le fue inyectada más anestesia que la requerida lo que le habría provocado un paro respiratorio.

Indica su tío Oscar Ruiz que ante el paro respiratorio no le fue brindada la atención médica adecuada porque en ese momento la Unidad de Terapia Intensiva estaba colapsada, no había camas disponibles y fue después de transcurridos 20 minutos letales cuando la acostaron en una cama improvisada del área pediátrica. La no atención requerida le generó un severo daño cerebral, quedó totalmente desmayada, no reaccionaba, motivo por el cual la entubaron y le colocaron un respirador artificial, reseña nota de prensa de la ONG.

Con información de Punto de Corte