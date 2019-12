“Déjalo ir”, dice la artista Nina Dotti en la colectiva de arte contemporáneo venezolano que recién se inauguró en el Coral Gables Museum con la participación de 41 creadores venezolanos residenciados en Miami, bajo el título “For Now: Contemporary Venezuelan Art of the Miami Diaspora” (Por ahora: arte contemporáneo venezolano de la diáspora de Miami).

La propuesta de Nina Dotti está conformada por una serie de 3 fotografías reunidas bajo el título “Let it Go” (Déjalo ir), en donde se ve a la venezolana abandonando 24 maletas en el mar.

“Esas maletas representan nuestra memoria, nuestro arraigo al pasado. Son esos recuerdos que no nos dejan avanzar y que debemos soltar, dejarlos ir, porque algo mejor está por venir”, explicó la artista y destacó que la misma fórmula puede ser aplicada al país. “Venezuela nunca va a volver a ser lo que era, por eso hay que soltar el pasado y abrirse a lo nuevo, que de seguro va a ser mucho mejor”, enfatizó.

Es la primera vez que tantos artistas venezolanos se reúnen desde la diáspora para mostrar sus talentos. El tema común es la migración y la propuesta curatorial ha sido desarrollada por Yuni Villalonga, curadora-jefe del Coral Gables Museum, y Adriana Meneses, galerista y promotora cultural venezolana, con la intención de recoger las inquietudes de los venezolanos que vivimos en ese “por ahora” impuesto por Hugo Chávez y en el que muchos pensamos que la crisis del país es temporal, describe a https://www.thewynwoodtimes.com/

Todos los artistas presentes en “For Now: Contemporary Venezuelan Art of the Miami Diaspora” son migrantes y en sus obras está presente “ese viaje físico y emocional que hacemos los que emigramos.

La memoria, las complejidades de la Venezuela que dejamos y los problemas del que nos recibe”, aseguró Adriana Meneses. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo de 2020.