Hace dos años Rosa Fuentes no imaginaba que su hija estaría tan cerca de la muerte. Fueron momentos muy duros para ella. La niña, de cuatro años en ese momento, tenía un tumor de gran tamaño, los pronósticos no eran buenos pero, gracias al apoyo de fundaciones, pudo tocar la campana para anunciar que está libre de la enfermedad.

En este Día Internacional contra el Cáncer Infantil, son muchos los niños que luchan para sobrevivir en Carabobo en medio de las precariedades del sistema de salud público.

Rosa estuvo por meses en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia y lo confirmó. “Fue una experiencia de dolor, muy horrible lo que vivimos ahí”. La niña fue a cirugía dos veces y estaba muy delicada. “Hubo un momento que me arrodillé y dije; Dios si es tuya llévatela, si es mía déjamela”, recordó entre lágrimas.

Con seis años, la niña terminó su tratamiento en Oncopedia, una organización creada en pandemia por la jefa del servicio de oncología pediátrica en la CHET, Alejandra Álvarez Franco, ante la imposibilidad para cumplir con sus funciones en ese hospital. “Yo soy jefa de un servicio que no existe, tengo siete años esperando por ese espacio que me prometieron y, como no lo han complido, decidí crear Oncopedia”.

La doctora relató que en la CHET tiene un espacio muy reducido en el que solo puede atender consultas de seguimiento, mientras que los diagnósticos se hacen púnicamente en pacientes que llegan a la emergencia desde donde se remiten a Oncopedia para que reciban las quimioterapias.

Es una labor que, de acuerdo con los datos de Álvarez Franco, ha logrado disminuir la tasa de mortalidad a un 25% en niños con cáncer en Carabobo.

Una lucha que no todos ganan

La hija de Rosa es un caso atípico. Después de recibir las quimioterapias y las operaciones se le pudo hacer la biopsia que indicó que los tejidos con cáncer ya estaban muertos. Ella es una sobreviviente, pero no todos lo logran.

La Fundación de Ayuda del Niño con Cáncer en Carabobo (Fundanica), una organización sin fines de lucro, que desde el año 1995 ha tenido como misión contribuir principalmente en exámenes de diagnóstico a niños y adolescentes de la región central del país con este padecimiento, tiene a 263 niños inscritos en su programa de los que 70 están actualmente recibiendo tratamiento o control, y hay 105 niños en seguimiento que requieren apoyo periódico para sus exámenes.

Durante 2022, la cifra de niños fallecidos fue de 22 y en lo que va de 2023, cinco pequeños han perdido la batalla.

Las fallas con los tratamientos en el sistema público, sumado a la imposibilidad económica de muchas familias son parte de las causas de este drama.

En el caso de las quimioterapias, la presidenta de Fundanica, María Inés Ferrero, resaltó que un 50% son suministradas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de forma gratuita, tras cumplir con los trámites administrativos de registro del paciente.

Sin embargo, los exámenes necesarios para diagnóstico y seguimiento de estos pacientes con cáncer, deben ser costeados por las familias. Una misión casi imposible, por lo elevado de los costos. “Es allí donde nosotros como Fundación, desde hace casi 28 años estamos presentes para apoyar a las familias”.

También en el caso de las radioterapias hay una carencia profunda de atención en el sistema público. De manera que es necesario acudir al privado, con las implicaciones económicas que eso significa.

Cumplir con todo el tratamiento puede representar una carga económica muy fuerte. “Todo va a depender del diagnóstico del paciente. Sin embargo, podríamos estar hablando de entre cinco mil 10 mil dólares, según el caso”.

Para un trasplante de médula ósea se deben invertir unos seis mil dólares, “cifra muy alta para casi cualquier familia venezolana, de manera que recibir ayudas es una necesidad inminente”.

En Carabobo, los trasplantes se realizan en la Unidad de Hematología Pediátrica de la CHET, una parte la cubre la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), y otras organizaciones apoyan a familiares con enseres y alimentación, mientras que Fundanica lo hace con estudios de laboratorio especiales, de rutina y algunos insumos médicos.

Pero tener a un niño con cáncer recluido en la CHET es todo un compromiso. La directora de Oncopedia relató que hace algunas semanas falleció la paciente más pequeña que tenían en tratamiento porque requería transfusión de sangre y la familia no contaba con los recursos para la compra de los hemoderivados en un centro privado, por lo que fue llevada a la CHET, donde “terminó infectada y en shock séptico”.

Lo que se requiere

Son muchas las necesidades que existen en los hospitales para los niños con cáncer. “Sabemos que las carencias propias de nuestros centros hospitalarios no permiten que se actúe con la celeridad correspondiente, y que eso repercute dramáticamente en las posibilidades de curación de nuestros niños. Hoy es un buen día también para fijar la atención en ese punto y tratar por todos los medios de ofrecer la atención que merecen estos pacientes. Es un derecho”, insistió Ferrero.

Detalló que lo ideal sería que en la CHET, en el hospital pediátrico, exista una unidad de oncología infantil que cuente con todas las condiciones para atender al paciente tanto en consulta como en aplicación de quimioterapia directamente en el hospital.

“Que cuenten con un equipo de enfermeras especialistas en el área y que el oncólogo pediatra los atienda directamente allí también. Debe ser un trabajo en conjunto con la unidad de hematología pediátrica, donde se hace el trasplante de médula ósea. Eso sería lo ideal en materia de salud pública, contar con esa unidad donde se puedan hacer todos los procedimientos… Mientras eso sucede, seguimos adelante como fundación, brindando ayuda para el proceso de diagnóstico con los estudios de biopsias, inmunohistoquímicas, biología molecular y con estudios de laboratorio clínico”.

Otras necesidades

Más allá de enfrentarse a las precariedades de insumos, déficit de personal y a la falta de recursos para costear los tratamientos de niños con cáncer, la crisis económica que existe en el país hace que la situación sea mucho más cuesta arriba.

Rosa vive en San Carlos, estado Cojedes, por lo que debía viajar hasta Valencia con su hija para que pudiera recibir el tratamiento en Oncopedia, pero muchas veces no contaba ni con el dinero para pagar el pasaje.

“Pedíamos colaboración en calles y negocios, hacíamos verbenas para recaudar fondos, en ocasiones tenía que estar en cola de aquí para allá y ellos se ponen débiles cuando están en quimio… A veces no teníamos para nada, yo no podía trabajar con la situación de la niña y no contábamos con recursos para pagar un transporte particular porque es costoso… Le dábamos artículos de comida a los buseteros por el pasaje, pero algunos no me daban la cola, me decían que no, tenía que irme a semáforos y peajes para poder llevarla al médico”.

Las buenas noticias

Gracias a la labor de fundaciones es que se pueden contar historias como la de la hija de Rosa. A través de aliados de Fundanica se rehabilitó y acondicionó la unidad de aplicación de tratamientos de quimioterapia para niños con cáncer en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde (HUAL). “Un espacio donde los niños reciben al tratamiento en medio de juegos, y entretenimiento para hacer esas horas mucho más llevaderas”, destacó Ferrero.

En Oncopedia son 12 los niños con cáncer que se atienden en estos momentos. Esta organización inició con dos sillones, después lograron adquirir otros dos y Fundanica, a través de Ventanas a Venezuela, donó dos sillones más para pacientes de bajos recursos. Ahí los niños cuentan con actividades lúdicas mientras reciben sus tratamientos.

El 90% de los pacientes de Oncopedia no tiene cómo costear los gastos de operatividad básica de la institución, pero igual son atendidos.

Esta fundación trabaja con la figura de padrinos para cubrir lo requerido en el pago de personal especializado como las enfermeras, farmaceutas para la preparación de las quimios, insumos y lo referente al pago del alquiler de la sede y servicios básicos.

“No ha sido fácil conseguir padrinos para los niños con cáncer, tenemos algunos que ayudan en general, pero no cubren los gastos de todos, aún así, nunca se deja de atender a ningún paciente”.

Es por esto que para el sábado 25 de febrero se realizará una actividad para recaudar fondos para con una serie de actividades deportivas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y un cronograma para el disfrute familiar al que se puede acceder con la compra de un kit de 10 dólares que incluye brazalete, franela y el ingreso al área infantil y feria de comida.

La idea es tener más padrinos que vean la magia que se vive en Oncopedia y que hace posible que niños como la hija de Rosa sobrevivan al cáncer y no sean parte de las estadísticas fatales.