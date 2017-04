Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).-

“Hay que trabajar para que desde el Cielo llueva la multiplicación de los panes”… Madre Teresa de Calcuta.-

La pregunta de la semana…: El californiano, nacido en San Diego, Adrián González, es uno de los cuatro bigleaguers con promedio de 100 o más carreras impulsadas por temporada, entre 2010 y 2016. Los otros tres son nativos de Latinoamérica. ¿Sabes de quiénes se trata?

La respuesta…: Albert Pujols y David Ortiz, dominicanos, y el venezolano, Miguel Cabrera.

El parrandero Otis Nixon.- La policía de Woodstock, Georgia, anunció haber encontrado a Ottis Nixon, de 58 años, sano y salvo. El sábado anunciaron que había desaparecido cuando iba a jugar golf. Nixon estuvo en las Mayores durante 17 temporadas, con ocho equipos, Yankees, Indios, Expos, Bravos, Medias Rojas, Rangers, Blue Jays y Dodgers, y tiene antecedentes como consumidor de drogas, los cuales incluyen arrestos y suspensiones, una de las cuales le impidió aparecer en la Serie Mundial 1991, con los Bravos. La policía no dijo dónde estuvo Otis, pero en Woodstock pusieron en las redes sociales que andaba de parranda… ¡Agárrame esa ballena por el chorrito!…

Super-Liga Mexicana del Pacífico.- La Liga Mexicana del Pacífico será en una super-Liga de invierno, de acuerdo con los proyectos de la gente de los Charros, Salvador Quilarte y Armando Navarro. Quieren incorporar franquicias de Ciudad de México (cuyo nuevo estadio estará pronto), Monterrey, Tijuana y, si construyen el parque nuevo, Ensenada, y dejar fuera a Mochis y Navojoa. Lo ha publicado Fernando Ballesteros en “Puro Beisbol”… ¡Amanecerá y veremos!…

“La distracción más bella es el trabajo”… Madre Teresa de Calcuta. –

“Los mejores profesores son los niños”… Madre Teresa de Calcuta.-

Problemas Yankees.- Además de tantas calamidades sufridas por los Yankees, ahora están sin el receptor dominicano Gary Sánchez. Se lesionó un músculo del brazo derecho durante un swing, y no podrá jugar en los próximos 30 días… ¡Llueve sobre lo mojado”…

Esto no se acaba….- La nieta de Yogi Berra, Lindsay Berra y la viuda de Yogi, Carmen, hablarán en la convención de la Society for Américan Baseball Research, en el Grand Hyatt, de Nueva York, entre julio 28 y agosto dos. La charla se titulará “Esto no se acaba sino cuando se termina”… ¡Qué bueno es recordar al viejo Yogi!…

Primera guerra.- Hace cien años, en 1917, inauguraron la temporada de Grandes Ligas al mismo tiempo que Estados Unidos le declaraba la guerra a Alemania. Primera Guerra Mundial. 35 bigleaguers fueron al frente, ocho murieron…

“La peor persona es la que dice mentiras”… Madre Teresa de Calcuta.

