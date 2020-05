Es otro “no” que se suma a la larga lista. Por considerar que se trata de una instancia de “politiquería”, incapaz de resolver los problemas que afectan a la ciudadanía, el alcalde de San Diego, León Jurado, declinó este martes 19 de mayo su asistencia a la mesa de diálogo político impulsada por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

“Es una situación que rechazamos desde la Alcaldía de San Diego, en virtud de que consideramos no es una instancia propia para resolver problemas que atañen a los ciudadanos”, dijo el mandatario. “Eso es hacerle el juego al gobernador en materia de politiquería. Para eso no nos vamos a prestar”.

La máxima autoridad política del único municipio gobernado por la oposición en Carabobo resaltó que han asistido a todas las reuniones relacionadas con temas institucionales y de gestión convocadas por la gobernación, pero fue enfático en reiterar que en este caso particular se negó a asistir porque “no somos partícipes de la politiquería, sino del trabajo mancomunado para resolver problemas”.

A su juicio, aunque existen situaciones desde el punto de vista municipal que ameritan la atención y corrección por parte del gobierno estadal, como el choque de competencias generado con la presencia de las cuadrillas de limpieza de la gobernación en lugares que le corresponde a la alcaldía, señaló que esa no es el ente pertinente, sino el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.

“Desde San Diego siempre hemos asistido, aun cuando nuestras recomendaciones no son tomadas en cuenta”, apuntó el alcalde opositor al aclarar que si se convoca a alguna reunión del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas para tratar temas de gestión, asistirá.

Más de dos años sin reunirse

Jurado detalló que a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones, de manera privada, una reunión con Lacava para abordar situaciones relacionadas con la gestión municipal, no ha sido atendido. “Tengo más de dos años que no me reúno con el gobernador y eso llama mucho la atención (…) que no atienda a los alcaldes deja mucho que decir”.

Sobre la mesa de diálogo regional, cuyas reuniones inician en horas de la tarde de este martes, insistió que el Ejecutivo estadal no está en capacidad para resolver los problemas del agua, la luz, el gas y la gasolina, que corresponden al Gobierno nacional.

“No vemos cómo desde el gobierno regional se pueda aportar para solucionar eso”, agregó.