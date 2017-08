La actriz venezolana Norkys Batista pidió a los ciudadanos panameños respeto y tolerancia para los venezolanos que emigran a ese país. “En nombre de gente como yo, por favor, un poquito de respeto y tolerancia”, dijo la artista en un video publicado en su cuenta de Instagram. El audiovisual está acompañado por un mensaje en el que Batista lamentó que en Panamá “haya muchos venezolanos haciendo cosas negativas”. “¡En lo que no puedo apoyarte es que nos metas a todos en el mismo saco! Por aquello de que, caras vemos, ¡corazones no sabemos!”, expesó en el mensaje escrito, a la vez que apuntó: “No Todos somos delincuentes, hay los que trabajamos, venezolanos que le han aportado y sumado mucho a Panamá, eso tamién se dice y se debe reconocer”. En la grabación hizo referencia a un video de un supuesto venezolano que orinó en el aeropuerto Tocumén de Panamá, asegurando que el sujeto no era paisano suyo porque “no habla como venezolano”. “Yo le pido a todos los panameños que están viendo ese video en las redes: Presten atención y sean un poquito más considerados con la situación que estamos viviendo, somos hermanos”, añadió Batista.