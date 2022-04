Centenares de migrantes que llevan meses atrapados en la fronteriza ciudad de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, exigiendo documentos que regularicen su situación migratoria, pararon su viaje en caravana a la Ciudad de México tras acordar con las autoridades la regularización el próximo lunes de sus peticiones.

Esta tercera caravana llamada «Viacrucis migrante» está formada por unos 800 migrantes provenientes de países como Venezuela, Haití y otras naciones centroamericanas y africanas, y salieron caminando de manera pacífica.

Los migrantes dejaron la ciudad de Tapachula alrededor de las siete de la mañana y tomaron la carretera costera que conduce a la capital del país.

Los indocumentados caminaron sobre el carril derecho portando cartulinas y lonas alusivas al «Viacrucis Migrante».

Nueva caravana de migrantes acuerda regularización

Leonel Mejía, migrante de Venezuela, dijo a EFE que salió con esta caravana para poder obtener documentos que legalicen su estancia en México, ya que llevan varios días esperando esos trámites para desplazarse a la frontera norte.

No venimos a hacer daño, solo queremos que nos dejen avanzar, porque migración nos está echando (diciendo) muchas mentiras, porque no nos dan permiso y ya no podemos estar en Tapachula, explicó.

Alexander Sola, otro de los migrantes que integran esta caravana, indicó que no importa cuánto tengan que caminar, ya que pretenden obtener sus papeles para poder llegar a su destino que es Estados Unidos.

Pedimos que no nos retengan porque los recursos se están acabando para cruzar a Estados Unidos, apuntó.

La travesía, dijo, no es difícil aunque sí bastante dura, por ello lo único que piden “es que los dejen caminar por México».

Diálogo con autoridades

Los migrantes caminaron unos ocho kilómetros hasta el primer retén migratorio en el Ejido de Viva México, donde los esperaban autobuses y camionetas del Instituto Nacional de Migración (INM) para dialogar con ellos.

Hugo Salvador Cuellar, subdelegado del INM, habló con una comisión de 10 extranjeros donde acordaron que los integrantes de la caravana subirían a autobuses para ser llevados al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (Caitf), de Huixtla, donde el próximo lunes les realizarán sus trámites migratorios.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), entregó una copia de las listas de los migrantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al INM para que este lunes se les pueda atender con su regularización migratoria en el país y puedan avanzar a la frontera norte.

Las autoridades federales pusieron a disposición cerca de 20 vehículos para trasladar al grupo al municipio de Huixtla, donde permanecerá este sábado y domingo.

Autoridades comprometidas

Yamila Suárez, migrante de Venezuela, confirmó que las autoridades se comprometieron a atenderlos el lunes, por lo que decidieron dejar de caminar.

Nosotros estamos agradecidos de que nos hayan atendido y esperamos que todos lleguemos al mismo lugar (Huixtla) y no nos dispersen, apuntó.

Salvador Cuellar afirmó que a los migrantes se les atenderá para regularizarlos y dando prioridad al diálogo con las autoridades.

Este es el tercer grupo de migrantes que salen de manera masiva de Tapachula y que han logrado obtener acuerdos con las autoridades.

El pasado 1 de abril salió caminando la segunda caravana con unos 500 migrantes, que logró avanzar unos 16 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón, donde acordó también subir a camionetas del INM para regularizar a cientos de extranjeros.

Otro primer contingente de unas 500 personas salió en enero pasado y avanzó unos 20 kilómetros ante la presión de las autoridades.

La región vive un flujo récord de migrantes hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131 mil 448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51 mil son haitianos.