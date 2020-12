Registrado accidente vial en la variante Yagua-Bárbula este miércoles

Un accidente vial que implicaría la colisión de dos vehículos se reportó, la tarde de este miércoles, en las inmediaciones de la variante Yagua-Bárbula, cerca de la estación de servicio Bosqueserino.

La información la confirmó, a través de su cuenta en Twitter, el rescatista Jacobo Vidarte, quien compartió algunas gráficas de lo que parece un auto Chevrolet Spark impactado a un lado de la vía y de una camioneta Ford Explorer encunetada en un montarral aledaño. No ofrece mayores detalles, por cuanto el hecho se encuentra en desarrollo.

Habría una fallecida

No obstante, trascendió extraoficialmente que el accidente habría dejado a una mujer fallecida, una vez que el auto pequeño, estacionado en el hombrillo, recibió el impacto de la camioneta 4×4. No obstante, estos datos no se han podido confirmar aún.