Miembros del Observatorio Legislativo de Carabobo visitaron este miércoles las oficinas de Corpoelec, en la avenida Cedeño, para exigir respuestas ante las continuas fallas que viene presentando en la región, el Sistema Eléctrico Nacional.

Allí fueron recibidos por la ingeniera Yelitza Osorio, quién asumió el compromiso de que haya una nueva reunión con el ingeniero Euclides López, máximo representante del ente en la entidad, para que les suministre información acerca de lo que está ocurriendo en materia eléctrica en Carabobo.

En representación del grupo, el legislador Carlos Molina expresó que los ciudadanos son víctimas de una crisis y cortes eléctricos no programados, que en algunos casos se prolongan por 72 horas.

Según dijo el Observatorio Legislativo de Carabobo ha acumulado 4 mil 800 denuncias de usuarios en los 14 municipios del estado.

Comentó que hay incluso quienes manifiestan daños a los electrodomésticos, caída de tabacos o fusibles, así como falta de respuesta a las solicitudes de poda de árboles por líneas que pudieran estar siendo afectadas por vegetación natural.

«Si hay una crisis eléctrica asuman que es así e informen, hagan un plan de distribución y de administración de carga que lo conozcan los carabobeños, basta de silencio y opacidad», expresó Molina.

Citó que no es primera vez que se genera una crisis eléctrica en Carabobo, pero el asunto es que no existe una programación como ocurría en otros períodos, que de alguna manera permitirían que a los usuarios tomar previsiones.

Cuestionó la instalación Estado Mayor Eléctrico en Carabobo porque no ha tenido resultados desde el pasado 18 de abril de 2022. «Hoy no sabemos cuáles son los alcances de esa instancia, no sabemos si existe; esas no son las soluciones reales que se necesitan».

Molina estuvo acompañado de los legisladores: Franmi Hernández, Luis Cuicar, María Xintavelonis, Elena Rodríguez, Efrain Alvarado, Yoemi Mendoza, Yenifer Cañate, Hamid Ramos y Reinaldo Marrero. Por parte de los concejales asistieron: Fernando Arráez, Marlon Díaz, Luis Sánchez, Freddy Millán, Carlos Rojas y Joel Alvarado, así como vecinos y dirigentes de los consejos comunales afectados.

Con nota de prensa