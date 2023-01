Con el objetivo de que las instituciones educativas públicas estén en una “competencia” y ganen un cheque educativo, el dirigente nacional del partido Primero Justicia, Carlos Ocariz, hizo propuso el cambio del modelo educativo en el país.

“En este sentido, proponemos la entrega de un Cheque Educativo para cada familia con niños en edad escolar y que sea exclusivamente para ser entregado a las unidades educativas publicas”.

Expresó que esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los docentes a través de salarios dignos. “Esta propuesta permitiría pagar la nómina de cada plantel, el mantenimiento al día de cada institución además de promover la investigación en cada unidad educativa. Vamos a generar una sana competencia en las instituciones públicas y nuestros niños y jóvenes serán los más beneficiados”.

Ocariz recalcó que no se trata de privatizar la educación. “Hay que hacer propuestas reales y generar debates, aquí la educación seguirá siendo gratuita tal y como lo establece la Constitución, sin embargo no podemos dejar de ser realistas, no sólo se trata de mejorar los salarios de nuestros maestros, tenemos que cambiar el modelo educativo”.

Dijo que la lucha de los maestros es absolutamente legal y constitucional porque no puede ganar 17dólares mensuales, “eso es una locura y una profunda injusticia. El 55% de los docentes tienen que realizar otras actividades para poder sobrevivir en este país”. También se refirió al mal estado de las plantas físicas, asegurando que los plateles se están cayendo y que el Estado no garantiza actualmente una buena educación para los niños.

