Ocho equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela comienzan a jugarse esta semana de febrero los cuatro cupos disponibles para integrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2019.

Un encuentro el martes, dos el miércoles y uno más el jueves conforman el programa de ida de la tercera fase de la competición, tras los dos filtros de las rondas anteriores que seleccionaron a los mejores participantes.

El pitido inicial lo dará el martes el árbitro brasileño Luiz de Oliveira en el estadio Monumental de La Unsa, en la ciudad peruana de Arequipa, donde el Melgar recibirá al Caracas venezolano.

Mientras el conjunto inca dejó en el camino a la Universidad de Chile, el de Venezuela superó al Delfín ecuatoriano y espera este año hacer historia en el torneo, como lo ha anunciado su entrenador, el exseleccionador Noel Sanvicente.

El miércoles será el día para que el Talleres de Córdoba argentino confirme que el haber superado al Sao Paulo en la segunda fase no fue una casualidad, sino que se armó para llegar a la ronda de grupos y allí buscar el mejor desempeño de su breve paso por la Libertadores.

El cuadro cordobés recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes al Palestino chileno, que se metió en la tercera fase gracias a una tanda de penaltis en la que batió al Deportivo Independiente Medellín colombiano después de sendos empates a un gol en los choques de ida y vuelta.

Argentinos y chilenos estarán a órdenes del juez venezolano Alexis Herrera.

El tercer duelo de la semana será protagonizado por el Defensor Sporting uruguayo y el Atlético Mineiro brasileño en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

El equipo violeta sobrevive en la Copa porque en la segunda fase la Conmebol le dio en el escritorio el triunfo por 3-0 en el partido de ida ante el Barcelona ecuatoriano por la alineación del colombiano Sebastián Pérez, inscrito fuera del tiempo permitido.

En la cancha, el Barcelona ganó por 1-2 en Montevideo y por 1-0 en Guayaquil, resultados que lo motivaron a usar el recurso de apelación al Tribunal de Disciplina de la Conmebol.

La entidad, sin embargo, denegó el recurso del club ecuatoriano y confirmó a Defensor Sporting en la tercera fase.

Para el Atlético Mineiro, entretanto, avanzar fue más difícil de lo esperado, pero lo hizo frente al Danubio uruguayo que le provocó angustia en el lance de vuelta porque después de ir abajo por 3-0 se puso 3-2 en los minutos finales, ya que el empate le daba el boleto. Este partido será dirigido por el argentino Néstor Pitana.

Su compatriota Fernando Rapallini pitará el duelo de ida de la que quizá sea la serie de más expectativa en la tercera ronda, entre el Libertad paraguayo y el Atlético Nacional colombiano, en especial por el pasado como jugador de Leonel Álvarez, actual entrenador del equipo asunceno.

El 31 de mayo de 1989, Álvarez cobró el penalti que le dio a Nacional su primera Copa Libertadores en una apasionante final frente al Olimpia paraguayo.

Sin embargo, Álvarez es señalado por la afición del Nacional como seguidor del Independiente Medellín, el histórico rival de patio, y por ello nunca ha tenido la opción de dirigir al ‘Rey de copas’ del fútbol colombiano.

Al mando de Libertad, Álvarez empieza a mostrar las virtudes que le permitieron salir campeón el año pasado con el Cerro Porteño en su primera incursión en el balompié guaraní, y la goleada por 5-1 al The Strongest boliviano en el partido de vuelta, que le dio la clasificación a tercera fase, así lo certifica.

En Asunción se enfrentará con un Atlético Nacional que con el brasileño Paulo Autuori en el banco y el argentino Hernán Barcos en el ataque pasó apuros para deshacerse del Deportivo La Guaira venezolano y que todavía no convence en su accionar.

– Partidos de ida de la tercera fase:

19.02: Melgar (PER) – Caracas (VEN)

20.02: Talleres (ARG) – Palestino (CHI)

20.02: Defensor Sporting (URU) – Atlético Mineiro (BRA)

21.02: Libertad (PAR) – Atlético Nacional (COL).