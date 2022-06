Vecinos de la vereda 15, sector 13 de La Isabelica, piden atención para un anciano de 87 años, quien presenta sintomatología de COVID-19 y por carecer de recursos ha soportado el malestar desde hace más de una semana.

Linda Navas, una de las vecinas, aseguró que Omar Serjuel vive con un hermano de 80 años y una cuñada de 70. Ella lo escuchó que se quejaba y tosía con frecuencia, por lo que decidió llevarlo al ambulatorio de La Isabelica, pues en casa solo le estaban atendiendo con algunos guarapos.

Allí le indicaron que posiblemente era Omicron y le mandaron a nebulizar y a hacer algunos exámenes, como el hisopado nasofaríngeo, porque según le informaron a Navas, en el ambulatorio no se puede hospitalizar pacientes con esa enfermedad. Lo mandaron para su casa, sin atenderlo y menos nebulizarlo, todo debían hacerlo en su casa.

El jueves, el señor fue solo al ambulatorio de La Isabelica con la intención de que lo nebulizaran. Según Navas, lo dejaron esperando en una silla durante 5 horas y no lo nebulizaron.

El viernes 3 de junio acudió con el anciano de nuevo al ambulatorio La Isabelica e intentó hablar con la directora, pero el vigilante le dijo que perdía su tiempo porque la funcionaria no iba ese día. Lo remitieron al ambulatorio de Palotal, que es un centro centinela.

Llevó al anciano al ambulatorio de Palotal para que le hicieran los exámenes que confirmen la presencia del coronavirus, pero allí le indicaron que no hay insumos y que el médico que realiza las pruebas iría la próxima semana. «El presidente dijo que no pidieran los insumos, yo tengo los insumos pero tampoco me quisieron atender. Ni siquiera lo quisieron nebulizar»

Le sugirieron que lo llevara a la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera, pero ella no lo hizo por lo complicado que es el desplazamiento en transporte público con una persona con esa enfermedad. El anciano sigue en su casa, tomando guarapos y con un malestar insoportable. No ha podido comprar las medicinas porque él vive de su pensión.

Navas se pregunta dónde está la ambulancia del ambulatorio de La Isabelica, que asignó Lacava y que debería ser útil en estos casos. Ella nunca la ha visto.