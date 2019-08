OEA aboga por que comicios en Guatemala sean ejemplo de civismo y democracia

"Queremos un proceso que no se vea empañado por la violencia. En la primera fase, esperemos que no se repita. Eso no es bueno ni para el proceso electoral ni para el país, y tampoco es bueno para la región. Guatemala puede darnos hoy un ejemplo de civismo, de amor a la democracia", proclamó el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís