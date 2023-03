Ante un país sumergido en una crisis política, social y económica, el ambiente no es el ideal para que los ciudadanos mantengan su estabilidad mental. La emergencia humanitaria que se ha prolongado desde el 2016, la pandemia por COVID-19 de 2020 y la falta de recursos económicos han impactado negativamente en la sociedad venezolana según el Observatorio Social Humanitario (OHS).

La entidad destacó que estos factores agudizan la inestabilidad emocional de los venezolanos. Además, se le suma que quienes padecen de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales no pueden acceder a los medicamentos que necesitan debido al alto costo y la escasez de los mismos.

El presidente del Instituto de Previsión Social del Psicólogo (Inprepsi), Aarón Espinoza explicó que entre los mayores denotantes de casos de suicidio en Venezuela están las crisis económica y migratoria: “Nosotros estamos considerando el efecto de la hiperinflación, que tiene un aumento exponencial, y el efecto del duelo migratorio, que ha generado un impacto brutal en la familia, en la que existe una presión producto de la tristeza por la ausencia de los seres queridos”.

Los adultos mayores, en grave riesgo

Espinoza informó que esta presión se manifiesta mayormente entre las personas de la tercera edad, pues son un sector de la población que en los últimos años ha registrado un repunte entre los casos de suicidio.

“Se fueron tres generaciones, los jóvenes que estaban en mayor capacidad eran quizás las personas más activas de la casa. Como no están presentes o no van a volver pronto, en el hogar se vive como que han fallecido. El proceso de duelo es una respuesta de adaptación a los cambios importantes”.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Miranda, Víctor Méndez, advirtió que en Venezuela no existen estudios estadísticos confiables, lo que dificulta el diagnóstico, evaluación, atención e incluso prevención. Al no conocer factores exógenos y endógenos, se vuelve imposible implementar medidas de control.

Méndez tomo en cuenta específicamente los suicidios, pues en los últimos meses los homicidios-suicidios han aumentado significativamente en el país: “En Venezuela hay una subestadística, una estadística que no es formal, que no es sostenida gubernamentalmente, no hay una estadística que nos permita identificar cuáles son los recursos psicológicos que tienen los venezolanos para enfrentar este tipo de situaciones. De esta forma, es muy difícil que se estructuren políticas de prevención y abordaje del suicidio”.

Trabajos preventivos

Son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que proporcionan estrategias de psicoeducación, a pesar de que lo ideal sería que el Estado también intervenga: “Debemos estructurar junto al Estado una política sostenida para identificar los factores que están afectando nuestra calidad de vida, como estos factores se relacionan con nuestra salud mental y hacer un estudio serio para poder diseñar una verdadera política”.

Mendéz manifestó que el contenido que perciben los venezolanos no es uniforme, pues se ven envueltos en un contexto político-económico. “Las respuestas se han restringido muchísimo, por lo que más prevalece ante esta situación conflictiva es lo impulsivo agresivo. la capacidad de respuesta del venezolano se ha visto mermada”.

Servicios de ayuda

Ambos expertos aseguraron que las solicitudes para recibir terapia psicológica han aumentado en los centros de salud a nivel nacional, el principal motivo por lo que acuden pacientes a estas consultas: muchos han tenido ideas suicidas.

Ante la prevención y métodos de ayuda, Mendéz recomendó “hacer preguntas abiertas, esto también facilita la ventilación emocional de la persona, realizar una escucha activa sin interrumpir, demostrando a la persona que está siendo escuchada, mostrar empatía, la actitud acogedora e interesarse por necesidades básicas; una buena socialización simplemente puede marcar la diferencia en estos casos”.

Con nota de prensa.