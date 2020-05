El diputado José Manuel Olivares alertó que el presidente Nicolás Maduro, no contabiliza 44 casos positivos de profesionales de la salud con COVID-19 en diferentes estados de Venezuela y confirmó cinco fallecidos que tampoco entran en las estadísticas del régimen.

Según registro de Olivares, el personal de salud contagiado son: 2 médicos en el CDI Campo Oficina en El Tigre, estado Anzoátegui; 5 médicos y 1 enfermera en el Hospital Adolfo Prince, estado Carabobo; 7 médicos en el Hospital Dr. Pablo Costa Ortiz, estado Apure; 2 médicos en el Hospital Luis Razetti, estado Barinas; 7 médicos y 1 camarera en el IVSS de La Guaira; 5 médicos en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga; 1 médico del Hospital Luis Ortega en Nueva Esparta; 2 enfermeros militares que trabajaron en un campamento de migrantes en el Hospital Patrocinio Peñuela, estado Táchira; y 11 médicos y enfermeras del Hospital Universitario de Los Andes.

El representante de la Asamblea Nacional indicó que médicos y enfermeros se contagian porque en 55% de los hospitales no tienen tapabocas; en 60% carecen de guantes para la manipulación y atención de los pacientes y en 70% de los centros de salud no hay agua.

“Hay que cuidar al personal de la salud. No se ha hecho énfasis en llevarles los insumos a los médicos, enfermeras y personal de laboratorio para que estén protegidos. No se cuida a quienes están en la primera fila batallando contra el virus… no tienen ni cómo lavarse las manos”.

Asimismo, el diputado confirmó el fallecimiento de cinco personas con COVID-19, lo que representa un aumento del 50% de la tasa de mortalidad en Venezuela por el virus. “Estas muertes tampoco son contabilizadas por el régimen de Maduro”.

Olivares precisó que los decesos se produjeron entre el 8 y el 21 de mayo en los estados Mérida, Apure, Barinas y Anzoátegui.

Ante esta situación, el parlamentario pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a los ministerios de salud de la región “no ser “alcahuetas” del régimen”.

“Maduro sigue mintiendo, y la mentira y el mal manejo de la pandemia puede costar muchas más vidas de los venezolanos e incluso en la región”, insistió.

El también médico señaló la necesidad de descentralizar las pruebas tipo PCR en Venezuela tras desaprobar que el tiempo promedio de espera para los tests que se realizan en el interior es de 14 a 16 días, cuando en cualquier país es de 48 horas.

“Venezuela es el país que hace menos pruebas tipo PRC. Esto genera un impacto directo en el diagnóstico y anticipación del desarrollo de la pandemia en nuestro país. Tienen las pruebas centralizadas para hacer un show, para decir que tienen todo controlado, pero la verdad es que no estamos preparados para atender el pico de la pandemia que puede llegar en dos semanas”.

Migrantes pretenden ser satanizados



Olivares por otro lado rechazó que Maduro pretenda satanizar a la diáspora venezolana que regresa al país llamándolos “armas biológicas”.

Al respecto declaró: “Hay que ser muy miserable para llamar a los venezolanos que quieren regresar a casa ‘armas biológicas’. ¿A quién se le ocurre que un venezolano quiere regresar a su hogar a matar a su mamá y sobrinos?”.

El diputado aseguró que los venezolanos que retornan al país se contagian cuando son hacinados en las fronteras.

Focos de coronavirus estatales

El parlamentario en el exilio también alertó sobre la existencia de focos de COVID-19 en tres zonas de bajos recursos del país que no cuentan con suministro regular de agua: Carayaca, estado Vargas; La Vega, Caracas; y en el municipio Sucre, estado Mérida.

Gobierno de Emergencia Nacional

“Hemos dicho la verdad con sentido médico y por eso hemos hecho propuestas como el Fondo Para la Vida y el bono para los Héroes de la Salud, para darles solución a los venezolanos durante la pandemia, ambas atacadas por Maduro”, sostiene Olivares.

En este sentido se unióo al clamor del presidente interino Juan Guaidó de la urgencia de formar el Gobierno de Emergencia Nacional, con todas las fuerzas políticas del país para dar respuestas rápidas y batallar el virus.

A su juicio, Venezuela “no está preparada, sin gasolina, sin comida o medicinas, para enfrentar un colapso como el que se vio en algunos países europeos… Llegó la hora de ponernos de acuerdo por la gente”, declaró al Centro de Comunicación Nacional.