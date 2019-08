El Olympiacos griego, el Dinamo de Zagreb croata y los serbios del Estrella Roja superaron sus eliminatorias en los partidos de vuelta del ‘play-off’ y accedieron a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Olympiacos no sólo hizo valer la amplia ventaja cosechada en el partido de ida (4-0) sino que además consiguió batir al Krasnodar en su estadio, al imponerse 1-2 con un doblete del exgranadista Youssef El Arabi, ampliando la diferencia total entre ambos equipos.

El combinado griego dirigido por Pedro Martins encajó pronto, pues a los 10 minutos de juego Daniil Utkin superó la meta defendida por José Sá. Sin embargo, El Arabi no dejó lugar a que las esperanzas de una posible remontaran se instalaran en el Krasnodar Stadium, ya que en la jugada inmediatamente posterior empató el empate.

En la segunda mitad, el marroquí, recién fichado en el mercado estival desde el Al Duhail catarí, aprovechó una asistencia de Mathieu Valbuena para sumar una nueva victoria en las rondas previas de clasificación, en las que Olympiacos a Victoria Plzen, Medipol Basaksehir y Krasnodar dejando sensaciones positivas.

También hicieron bueno el resultado del primer encuentro los agramitas del Dinamo de Zagreb (2-0) frente al Rosenborg, y consiguieron un empate (1-1) que les volvió a clasificar a la fase de grupos. El español Dani Olmo fue titular, dio el pase previo en el espectacular tanto de Vukanovic y fue sustituido en los instantes finales.

Por último, el Estrella Roja también repetirá presencia por segundo año consecutivo en la fase de grupos, tras los 26 años que tardó en volver a la ‘Champions League’. Y de nuevo, el equipo de Belgrado lo hará tras superar las cuatro rondas de fase previa, tal y como ocurriera el curso pasado.

Los serbios, con el español José Cañas en el once titular, empataron frente al Young Boys (1-1) y tuvieron que sufrir las embestidas finales del club de Berna, que se quedó a un solo gol de conseguir el pase y pasará a formar parte de los bombos de Liga Europa.

Resultados de los partidos de vuelta de la última ronda previa de la Liga de Campeones.

. Martes 27 agosto:

Krasnodar (RUS) 1 – Olympiacos (GRE) 2 IDA: (0-4)

Estrella Roja (SRB) 1 – Young Boys (SUI) 1 IDA: (2-2)

Rosenborg (NOR) 1 – Dinamo Zagreb (CRO) 1 IDA: (0-2)

. Miércoles 28 agosto:

Ajax (NED) . – APOEL Nicosia (CYP) . IDA: (0-0)

Brujas (Bélgica) . – LASK Linz (AUT) . IDA: (1-0)

Slavia de Praga (CZE) . – Cluj (ROU) . IDA: (1-0)

– El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018/19 se celebrará el jueves 29 de agosto en el Forum Grimaldi de Mónaco.