“Maduro fue por lana y salió trasquilado en China”, así resumió el diputado a la Asamblea Nacional, Omar González Moreno, el viaje que Nicolás Maduro realizó por la milenaria nación asiática.

Moreno precisó que el régimen venezolano buscaba oxigenarse a través de empréstitos con la banca china, para continuar coaccionando a los venezolanos mediante su permanencia en el poder y lo que consiguió fue que los asiáticos le vendieran otro satélite chimbo.

El representante por Anzoátegui ante el Parlamento nacional manifestó que las negociaciones han sido infructuosas, porque no han llenado las expectativas voraces de Maduro y su combo.

Omar González Moreno denunció la pretensión del régimen venezolano de conseguir con el Banco del Desarrollo de China y con el Gobierno de Pekín más recursos económicos que terminarán en las cuentas personales de los dirigentes del Ejecutivo.

“Piden prestado para seguir hipotecando a los venezolanos. Lo hacen para utilizar una parte del recurso en sostenerse precariamente en el poder y la otra para satisfacer las fauces de la corrupción de la maquinaria delictiva constituida en torno a Miraflores”, espetó.

El asambleísta le recordó al gobierno chino que todo convenio que se realice sin la aprobación de la Asamblea Nacional no puede ser considerado como una deuda nacional sino como un contrato personal de Nicolás Maduro.

“Si la Asamblea Nacional no avala, no sé quién le pagará a los chinos. Esto debe quedar muy claro, somos los diputados los que autorizamos o no este tipo de acuerdos económicos” aseveró.

Omar González le hizo un llamado al presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza, para que asuma un papel en nombre del parlamento condene los deseos del régimen de continuar abultando las deudas del país.

El legislador también se refirió a la acción realizada por autoridades internacionales quienes incautaron dos mil millones de euros de las cuentas bancarias de dos ex viceministros de Hugo Chávez en Andorra, lo cual fue considerado por el diputado como “el pico del iceberg de la corrupción roja”.

El parlamentario precisó que la cifra decomisada en Andorra es solo una pequeña parte de lo saqueado de las arcas nacionales en los últimos 20 años.

“Estos dos viceministros de Chávez ni siquiera son parte de la cúpula pequeña, del primer anillo de corrupción que se creó, engordó y enriqueció alrededor del finado. Todavía hay decenas de cuentas con millones y millones de euros que les pertenecen a los venezolanos”, afirmó. Acusó a Nicolás Maduro y a sus ministros de ser la continuación del pillaje que en su momento permitió y hasta incentivó Hugo Chávez.

El parlamentario pidió a todos las instancias internacionales que monitoreen los movimientos económicos de los altos jerarcas del régimen de Maduro. “Miles de millones fueron objeto de la rebatiña del socialismo”, sentenció González Moreno.

(Con información de La Patilla)