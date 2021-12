La organización insiste en que su encarcelamiento se produce en un momento de intensificación de la represión contra la prensa en el país y cuando decenas de periodistas se han exiliado.

Asimismo, One Free Press Coalition recoge los casos de Oliver Dubois, periodista francés que desapareció en Mali al momento de informar sobre un grupo relacionado con Al Qaeda. Lo raptó el grupo Jamaa Nusrat al Islam wal Muslimin.

Además, incluyen a la periodista estadounidense April Ehrlich, que detuvieron cuando cubría los desalojos de personas que vivían en un parque de la ciudad de Portland (Oregón) que y podría llegar a ser encarcelada 12 meses y ser multada con 6.250 dólares.

Los periodistas Hanthar Nyien, de Myanmar; Ayşenur Parıldak, de Turquía; Ksenia Lutskina, de Bielorusia; Mina Khairi, de Afganistan, y Rana Ayyub de la India, completan la lista de los casos más urgente de diciembre.

Entre los participantes de la One Free Press figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, Efe y Reuters; las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; y medios como «The Washington Post», «Boston Globe», «Corriere della Sera», «De Standaard», «The Financial Times», «Süddeutsche Zeitung», «BuzzFeed», «Forbes», «Fortune», «Quartz», «Time», «Wired» y «Euractiv».