ONU reafirma el derecho a la manifestación de manera pacífica

El Comité de Derechos Humanos de la ONU reafirmó, este miércoles, de manera enérgica, “el derecho a manifestarse de manera pacífica”, y advirtió contras los pretextos de seguridad o sanitarios para obstaculizar este “fundamento democrático”.

“En este periodo donde acontecimientos como la pandemia de COVID-19 plantean desafíos sin precedentes, y en el que las protestas mundiales en apoyo al movimiento Black Lives Matter demuestran la importancia (del derecho a manifestarse)”, el comité publicó instrucciones en las que precisa el concepto de “manifestación pacífica” y los deberes de los gobiernos, indica un comunicado.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano independiente integrado por 18 expertos, tiene como misión verificar la buena aplicación del Pacto Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos, cuyo artículo 21 afirma el derecho a manifestarse de manera pacífica.

“Participar en una manifestación pacífica para manifestarse, celebrar, o reivindicar, e un derecho humano fundamental”, y constituye “un fundamento de una sociedad democrática”, declaró de hecho Christof Heyns, relator del texto.

The right of peaceful assembly constitutes the very foundation of a system of participatory governance in which people can advance ideas & aspirational goals and show support or opposition to public policies.

UN #HRCttee explains #ICCPR Article 21 👉 https://t.co/OBHyplfKuq pic.twitter.com/3k9sVB6peI

— UN Human Rights (@UNHumanRights) July 29, 2020