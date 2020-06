ONU advierte de riesgos alimentarios por la pandemia y urge a tomar medidas

Un total de 49 millones de personas podrían caer este año en la pobreza extrema debido a la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19, advirtió el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, que instó a apoyar las cadenas alimentarias, reforzar los sistemas de protección social para la nutrición e invertir en un mundo más sostenible, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

“Nuestros sistemas alimentarios están fallando y la pandemia de la COVID-19 está empeorando aún más las cosas. Si no se adoptan medidas de inmediato, cada vez está más claro que habrá una emergencia alimentaria mundial inminente que podría tener repercusiones a largo plazo para cientos de millones de niños y adultos”, dijo Guterres en un mensaje de vídeo difundido este martes.

La intervención del máximo responsable de la ONU, en la que recordó que hay más de 820 millones de personas hambrientas a pesar de que “en el mundo hay alimentos más que suficientes para alimentar a la población de 7 mil 800 millones de personas”, coincidió con la publicación de unas breves recomendaciones sobre estrategias políticas para amortiguar el impacto de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición.

"Let's provide more inclusive access to healthy & nutritious food so we can eradicate hunger."

During COVID-19 and beyond, countries need to strengthen social protection for nutrition and safeguard access to nutritious foods for the most vulnerable groups.

— World Food Programme (@WFP) June 9, 2020