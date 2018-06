La célebre presentadora y empresaria estadounidense Oprah Winfrey producirá programas para Apple en virtud de un acuerdo anunciado el viernes por el gigante tecnológico, que está ampliando cada vez más su oferta de contenidos.

Apple no ha especificado el tipo de programas que planea crear la expresentadora de “Oprah”, el programa que la convirtió en una de las figuras más populares de Estados Unidos. Tampoco divulgó las fechas de lanzamiento.

Según la página web de Hollywood Reporter, el acuerdo incluye programas de televisión pero también películas, aplicaciones y libros.

Desde el año pasado Apple multiplica los proyectos de series, entre los que destacan “Amazing Stories”, coproducida por Steven Spielberg, y un programa coproducido por las actrices Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Según varios medios estadounidenses, Apple quiere invertir 1.000 millones de dólares en este tipo de producciones.

El grupo quiere apoyar su oferta en grandes nombres como lo hace Netflix, que en los últimos meses ha firmado asociaciones con Barack y Michelle Obama, la exitosa productora Shonda Rhimes (“Scandal”, “Anatomía de Grey”, “How to Get Away with Murder” y el productor Ryan Murphy (“Glee”, “The People vs. OJ Simpson”).