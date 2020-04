Organizaciones defensoras de la memoria y valores culturales del México Profundo podrían demandar al Estado mexicano en el Tribunal Internacional de La Haya, por suprimir la memoria cultural ancestral e identidad propia de su pueblo, crimen que habría cometido de manera sistemática desde 1824 hasta el presente.

Guillermo Marín Ruiz, presidente de la Asociación Civil Educayotl e investigador de la Toltecayotl, dio a conocer en entrevista con el periodista colombo venezolano Gerardo Gutiérrez, que la acusación pudiera ser tipificada como un delito de lesa humanidad.

Después de más de 40 años de investigar, promover y difundir la filosofía, la historia y la cultura del México ancestral, Marín Ruiz concluye que desde la creación del Estado mexicano moderno, ha habido una estrategia de los tres niveles de gobierno (los poderes: ejecutivo, legislativo y el judicial), para consumar lo que define como una “lobotomía” histórica y cultural al pueblo de esa nación del continente americano.

“Se ha conjuntado el Estado mexicano, la iniciativa privada y los capitales e interés externos, para que el pueblo no tenga identidad cultural ancestral. Al perder esta memoria histórica ha quedado amnésico a lo largo de los años, más luego indefenso, vulnerable y manipulable; al no saber quién es, de dónde viene, ni a dónde va. No sabe que es suyo y que no, entonces se le puede manejar”, acotó el promotor cultural oaxaqueño.

Marín Ruiz puntualizó que es el Estado quien tiene que resarcir esta violación; a través del fortalecimiento de la memoria histórica e identidad cultural ancestral de la población, con todos los recursos a su alcance. En su opinión los sistemas: educativo, de salud y medios de comunicación, entre otros, deben accionar para que la gente vuelva recuperar su identidad histórica y memoria cultural milenaria valiosa.

Para el presidente de Educayotl A.C., ha sido un crimen contra los derechos humanos, el más importante afirma, ya que, al quitar la conciencia a un ser humano, la vida no es vida. “Un pueblo sin conciencia no tiene historia, no tiene dignidad, no tiene de qué aferrase, y solo le queda el despojo y la injusticia como referencia, para finalmente doblegarse ante el poder”.

El video a la entrevista completa, con los detalles de esta inédita propuesta que se presentaría ante el máximo tribunal internacional de justicia, será difundido en YouTube, este miércoles 8 de abril a las 8:00 pm, hora Ciudad de México y Colombia; 9:00 pm en Venezuela.

