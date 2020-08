En un comunicado, las organizaciones políticas democráticas de Carabobo apoyaron la decisión de 27 partidos nacionales integrantes de la coalición venezolana para enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro, de no participar en lo que consideran una farsa electoral parlamentaria convocada por el régimen para el mes de diciembre

Los argumentos van desde el desconocimiento del proceso por parte de organismos internacionales, hasta la necesidad de reconstruir el país bajo los preceptos de la unidad nacional

A continuación el escrito:

Comunicado al Pueblo Democrático Carabobeño

Las organizaciones políticas democráticas del Estado Carabobo hacemos del conocimiento público, a todos los carabobeños y a la ciudadanía en general, nuestra voluntad de total respaldo al acuerdo unitario que han alcanzado las veintisiete organizaciones nacionales que representan la coalición venezolana que enfrenta la dictadura de Nicolás Maduro. Acuerdo en el que de manera unánime los partidos políticos, toman la histórica decisión de no participar en la farsa electoral parlamentaria convocada por el régimen para este mes de diciembre.

Las diferentes y mayoritarias organizaciones partidistas, Frente Amplio Venezuela Libre Capítulo Carabobo, gremios, asociaciones, sociedad civil organizada, quienes conformamos y militamos dentro de los preceptos democráticos, de libertad, de progreso y bienestar; quienes luchamos por la reconstrucción del país bajo los preceptos de la unidad nacional, sin divisiones ni fragmentaciones, poniendo por delante los intereses de la patria santa; con plena seguridad de que decididamente hermanados tendremos la suficiente fuerza para echar del poder a los destructores y corruptos del régimen de Nicolás Maduro, pues hemos consideramos de alto interés dirigirnos hoy a todos los venezolanos, sin excepción, para fijar posición sobre diversos puntos que trataremos de plantear de la manera más sucinta posible:

1) Desde el Estado Carabobo acompañamos, respaldamos ampliamente y suscribimos en su totalidad el mensaje de Unidad de los partidos políticos democráticos de no participar en el fraude electoral convocado de manera ilegítima por el también ilegítimo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 6 de diciembre del presente año. Un vil engaño donde se vota, pero no se elige, donde se ofende la voluntad de cada uno de los venezolanos.

2) Estas fraudulentas elecciones parlamentarias, es bueno hacer hincapié sobre estos hechos, son desconocidas de antemano por la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA rechaza la designación “ilegal” del CNE y pide en su lugar elecciones “justas y transparentes”-. De la misma manera lo han expresado los sesenta países que vienen apoyando al presidente interino Juan Guaidó. En conclusión; si rechazan al árbitro mal pueden respaldar el proceso electoral convocado por estos.

3) También hay razones de salubridad pública ya que estando el país en la fase exponencial de COVID-19 y sin saber cuándo se llegará al pico de la Pandemia,

es una temeridad exponer a millones de venezolanos a su contagio.

4) Alertamos que nuestra lucha por conquistar la libertad y la democracia en el país nos obliga a defender los principios y derechos democráticos de todos los venezolanos. El voto es un instrumento de la democracia y es deber de los demócratas, velar y garantizar que este instrumento sea ejercido por los ciudadanos de manera libre, para que pueda cumplir con su propósito de ser expresión clara de la voluntad de los ciudadanos.

5) El hecho de que no formemos parte de la farsa electoral, no significa que estamos abandonando nuestra lucha democrática; por el contrario, esta decisión forma parte de esa lucha de principios. No acudir a esa farsa y seguir luchando por elecciones libres es preservar el verdadero carácter democrático y coherente por conquistar el escenario en el que todos los venezolanos podamos expresarnos y producir los cambios mediante el sufragio en elecciones libres, verificables y justas.

6) Es tarea nuestra mantener la presión interna para que se den las condiciones necesarias y surja la salida que nos conduzca a la reconquista de la democracia. En tal sentido ratificamos, corroboramos, nuestro apoyo a todos los esfuerzos que la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó realicen para lograr la construcción de un gobierno de emergencia nacional que permita la transición democrática y la realización de elecciones libres donde el pueblo decida democráticamente el destino del país para retomar el camino del progreso, del desarrollo y la libertad.

7) Rechazamos el despojo del que fueron objeto por parte del régimen de Nicolás Maduro los partidos políticos opositores: Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, para entregárselo a un minúsculo e insignificante grupo de traidores, serviles incondicionales, que por intereses oscuros servirán de mampara para tratar de darle apariencia de legalidad al proceso electoral inválido previsto para los primeros días de diciembre.

Para concluir: «Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la unidad en la defensa democrática, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, para que mancomunadamente busquemos transitar en el escenario del rescate instituciónal y democrático de Venezuela».

Quienes suscriben:

Acción Democrática Alianza del Lápiz Aprisal Bandera Roja Camina Copei Cuentas Claras Encuentro Ciudadano Fuerza Liberal GuajiraVen Izquierda Democrática La Causa R Moverse Movimiento Republicano NUVIPA Parlinve Partido Progresista PDUPL Primero Justicia Proyecto Venezuela Sociedad Un Nuevo Tiempo Unidad NOE Unidos Para Venezuela UPP89 Vanguardia Popular Voluntad Popular USTED Por Un Mejor Vivir Gente 80 Proyecto Carabobo Con Enzo Vanguardia Popular Movimiento por Venezuela Alianza Bravo pueblo Por Mi Pueblo Colegio de Ingenieros del estado Carabobo Colegio de Odontólogos del estado Carabobo Colegio de Enfermeros del estado Carabobo Gente del Petróleo Fetracarabobo Asoc. de Profesores de la Universidad de Carabobo Federación de Centros Universitarios Asociación de Columnistas del estado Carabobo

Sec. Gral. Asociación de Empleados Sociedad Civil Independiente de la Universidad de Carabobo

