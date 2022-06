La japonesa Naomi Osaka no disputará el torneo de Wimbledon, por lo que la nipona renuncia totalmente a la gira de hierba.

La actual número 43 del mundo no juega un partido oficial desde que perdió en la primera ronda de Roland Garros y ya ahí dejó caer que podría no disputar Wimbledon porque al no haber puntos, lo ve como una exhibición.

La cuatro veces ganadora de Grand Slam y exnúmero uno del mundo, también se borró de Wimbledon el año pasado, tras su escándalo con las ruedas de prensa en Roland Garros y no juega en hierba desde 2019.

Osaka nunca ha pasado de la tercera ronda de Wimbledon y apenas ha ganado cuatro encuentros en el All England Club.

Bouchard renuncia a Wimbledon por la ausencia de puntos

La tenista canadiense Eugenie Bouchard, finalista de Wimbledon en 2014, ha renunciado a la disputa del torneo al no repartir este puntos por la sanción a rusos y bielorrusos.

Bouchard, que llegó a ser número cinco del mundo y que ganó Wimbledon en categoría júnior, no compite desde marzo de 2021 por lesión y ahora cuenta con ránking protegido para poder disputar varios torneos y recuperar su lugar en la clasificación.

«Utilizaré mis oportunidades con ránking protegido en el US Open y en el Abierto de Australia», comentó Bouchard.