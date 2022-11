El zar de la belleza, Osmel Sousa, en compañía del entrenador Richard Linares y la profesora de pasarela Giselle Reyes, concedieron una entrevista a la actriz y presentadora de TV, Viviana Gibelli en relación a celebrarse los 70 años de la organización Miss Venezuela, donde confirmó que dentro del concurso de belleza existe la prostitución.

“¿Aquí se puede decir todo, malas palabras y todo. Bueno pones un pitico, mira mi amor óyeme el cuento. En los 50 del Miss Venezuela p*** hubo siempre, de 24 mujeres ponte que 5 o 6 eran p***, pero como eran bellas y llenaban el evento, pues no importa”, indicó Sousa.

El zar de la belleza también le recordó a Gibelli los consejos que le daba en su año de participación en el concurso. “Sabes lo que yo les decía a ustedes cuando estaban en el grupo, no salgan a los restaurantes, no salgan a la discoteca, no hagan eso”.

70 años del Miss Venezuela

Respecto a la celebración de los 70 años del Miss Venezuela, Osmel Sousa comentó que era una estupidez de la nueva directiva. “Nunca celebré ni los 30, ni los 40, ni los 50, ni los 60 del Miss Venezuela, a mí no me parece nada excepcional”.

A su criterio, el zar de la belleza, destacó que se debió haber realizado “un gran concurso y que salga una tronco de Miss Venezuela y un grupo de mujeres espectaculares”, a lo que Linares, añadió que “sin él (Osmel) eso no será posible”. Además, el zar de la belleza declaró que si se hubiesen realizado la solicitud de que regresara al Miss Venezuela, él habría aceptado.

Sin embargo, la prostitución dentro del concurso no fue la única revelación que realizó Osmel, confesó que tanto a él como a Linares y Reyes les ofrecieron dinero para que ganara una participante, “uff eso pasó mil veces”, indicó.

En relación, al concurso que se celebrará este 16 de noviembre en las instalaciones del Poliedro de Caracas, dijo que no tiene nada que ver con lo que él organizaba, “vi a las candidatas y es mejor que no hable. No hay nadie a quien echarle ojo. Lo que me da como airecito es que yo sé que hice un buen trabajo por muchos años y ahora no lo están haciendo bien”.

Igualmente señaló, que la organización puede tapar “dos, tres o siete años pero no 40 años de éxito”.

No asistirá al certamen de belleza

Reiteró que no acudirá al certamen de belleza en el Poliedro de Caracas y sostuvo que lo invitaron a entrar por la alfombra roja “como si esa fuera la alfombra de los Oscar, pero yo no voy a ir”.

Los hacedores de belleza, Osmel Sousa, Richard Linares y Giselle Reyes, le atribuyen éxito a un trabajo en conjunto y que sin el trabajo en conjunto no habrían cosechado tantas “alegrías al país”.

Fuente: El Universal