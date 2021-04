Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció ante la CorteIDH las precariedades de las cuales padecen las cárceles del país.

Durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Girón expuso que “el sistema penitenciario venezolano no posee condiciones mínimas según los estándares internacionales, para albergar a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes”.

En el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, la directora del OVP hizo especial mención del hacinamiento en los centros penitenciarios del país, los cuales se encuentran en un nivel crítico, con un 120 por cieto.

Asimismo, explicó que la población carcelaria en Venezuela que llega a 37.500 personas, se mantiene en edificios con capacidad instalada para 26.238.

Carolina Girón también se refirió a que en el 2020 se registraron 292 muertes, de las cuales 184 fueron por causa de desnutrición y tuberculosis. “Esto representa más de 60 por ciento de los fallecidos en los penales venezolanos”, apuntó.

La abogada y defensora de Derechos Humanos detalló en su ponencia, que en Venezuela existen dos modalidades de centros: Los abiertos, que son controlados por presos, y los que permanecen bajo régimen con estricto control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, agregó Girón.

De la misma forma recordó que en el país existen nueve centros penitenciarios que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la CIDH: Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos.

Sin pruebas para detección de la COVID-19

Otro aspecto abordado por Carolina Girón ante la CIDH, se trata de la pandemia que azota los centros penitenciarios, tras comentar que durante el estado de alarma, decretado el 13 de marzo de 2020, “hasta la fecha no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”, delató.

Por otro lado indicó, que los hombres y mujeres que están presos en las cárceles venezolanas carecen de atención médica; y el acceso a medicamentos es precario, por lo que son los familiares quienes deben suministrarlos y además solicitar los traslados a los centros de salud.

En cuanto a la alimentación suministrada por los centros penitenciarios, alertó que es mínima y constantemente escasea. No obstante, “debido a esta situación, son los familiares quienes deben llevar alimentos y agua potable”.

Estado viola derechos de personas vulnerables

Durante el periodo de sesiones, la directora de OVP también relató la situación de privados de libertad que forman parte de los grupos más vulnerables.

En el país son 2.200 las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios; mientras que solo existe una cárcel para mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la ciudad de Los Teques a 20 minutos de Caracas. El resto son anexos construidos al lado de los centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en condición especial para mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes.

“En este penal y los anexos femeninos no se permite la visita de hombres, por lo que los niños no tienen contacto con sus padres; y si alguna privada de libertad tiene un niño estando en prisión, estos permanecen con la madre hasta los 3 años de edad, y en algunos casos los entregan a familiares o a una institución de abrigo. Ante esta situación es evidente que en los centros de reclusión en Venezuela no se cumplen las Reglas Bangkok, puntualizó.

La directora de OVP en cuanto a las personas LGBTI, dijo que estas sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de la población reclusa como de los custodios, es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos.

Un caso similar ocurre con las personas indígenas, quienes viven como el resto de la población, no hay respeto para sus creencias ni cultura. Ellos deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto, así como tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros.

El momento fue propicio para recordar el caso del preso político Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, “a quien lo dejaron morir en la cárcel Rodeo II teniendo orden de traslado a un centro de salud”, acusó.

En lo que se refiere a los adolescentes infractores, Girón sostiene que son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado. En tanto, no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos en el país por la opacidad del Estado, y es de conocimiento público que las instituciones no cuentan con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales.

Recordemos que la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años de edad no deben ser sujeto de medidas privativas de libertad, pero esta norma no se cumple porque se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena, apuntó.

En calabozos policiales la situación se agrava

En otro orden de ideas, Carolina Girón ante la CorteIDH también habló sobre el padecimiento del grupo vulnerable en los calabozos policiales, el cual según dijo es peor aún.

Ante esta realidad expresó su preocupación, al destacar que en estos centros “no hay acceso ni a la alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, ni servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400 por ciento por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas a las mujeres en celdas, sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento, mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias”, precisó Girón.

La directora de OVP; Carolina Girón pidió ante la CorteIDH, debatir la obligación de los Estados a cumplir las decisiones de la Corte y que no queden ilusorios sus fallos, a los fines de reparación y/o protección a las víctimas.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones