Yesenia Pérez ya casi no puede caminar. El dolor y la inflación en el área pélvica se lo impide. Ella ya tiene más de dos años diagnosticada con cáncer de cuello uterino, pero no ha iniciado el tratamiento que necesita porque antes debe hacerse una resonancia que no puede pagar.

Ha ido a varios centros públicos de salud en Carabobo y en todos le dicen que el estudio no lo están realizando. En una clínica privada, ubicada en La Isabelica, cuesta 305 dólares y no tiene los recursos económicos.

En las últimas semanas el sangrado no ha parado, “estoy desesperada”, expresó al no ver ninguna alternativa que la ayude a recuperar su salud y calidad de vida.

Yesenia vive sola en la comunidad Fundación Brisas de Apasuval, en la parroquia Miguel Peña del sur de Valencia. Su hija está en otra ciudad tratando de trabajar para el día a día, y a sus otros dos hijos fallecieron.

“Dependo de los bonos y de la comidita de la bolsa”. Ella ya tiene el contraste para la resonancia, pero no tiene las posibilidades de reunir el dinero para el estudio, mientras su salud se deteriora progresivamente.

Clamor a Lacava

Además de visitar los hospitales de la entidad, entregó en la gobernación la solicitud para la ayuda económica que requiere para el examen. Lo hizo con todos los soportes de informes médicos, pero no ha tenido respuesta.

“Tengo cáncer y le mandé unos papeles a Lacava para ver si me pueden ayudar, necesito una resonancia, pero no me han dicho nada”.

Para ella, aunque admitió que votó por el gobernador hace cuatro años, Carabobo está en las peores condiciones. “Todo está abandonado por el gobierno, necesitamos ayuda”.

En la calle El Samán 1 de la comunidad en la que habita, las precariedades son obvias. No hay asfaltado y la vialidad es de tierra, no cuentan con postes y dependen de cables que ellos mismos han instalado, “y se caen a cada rato y eso nos tiene en riesgo”.

Para ayudas económicas:

Banco de Venezuela

Cuenta corriente: 0102.0391.110000621861

Yesenia Pérez

C.I. 10.637.308

Teléfono: 0412.8444368