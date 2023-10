Ivanna Laura Ordoñez/Crónica Uno

Durante un autoexamen, estando acostada en su cama, Nohemí sintió un pequeño nódulo en uno de sus senos. No sentía dolor ni tenía rojez en el área. “Estaba totalmente asintomática”.

Nohemí aprovechó el seguro médico que tiene por su empleo para ir a una consulta médica, temerosa de lo que podía resultar lo que sentía en su seno. Luego de esa primera consulta, siguieron varios exámenes hasta finalmente obtener el diagnóstico de cáncer de mama.

“El choque para cualquier mujer cuando recibe un diagnóstico como ese no es nada fácil. Hay mucho temor. Hay mucho pánico”.

Para ese momento, esta mujer de 45 años de edad, tenía el ánimo muy decaído. “Me sentía deprimida y muy desorientada”. Nohemí trabaja para un instituto del Estado, desde cual ha recibido mucha ayuda que agradece. Sin embargo, admite que por cuenta propia o con ayuda solo de familia, no podría costear todos los gastos del tratamiento.

“He hecho campañas de recolección de fondos, he enviado cartas a instituciones para cubrir los gastos de otras etapas del tratamiento”, comentó Nohemí.

Una amiga de Nohemí le recomendó ir directamente a una fundación que presta ayuda a pacientes con cáncer de mama, que ella conocía. Esa fundación era SenosAyuda. Su amiga es otra mujer con cáncer de mama, y también fue atendida dentro de esa organización.

“Tuve la suerte de conversar con una amiga, que salió de su proceso hace poco tiempo. Ella se sentó conmigo, me contó su experiencia y me asesoró”.

El caso de Olga

Olga Araujo fue diagnosticada con cáncer de mama en enero de 2023. Los síntomas comenzaron en noviembre de 2022, con dolores en su brazo izquierdo. Luego, el dolor se esparció hasta su hombro y espalda. En ese momento hizo caso omiso. “Pensé que era estrés o la cervical”. Al final, era cáncer de mama.

Pero en diciembre, Olga sintió dolor en un ganglio de la axila izquierda, podía palpar algo allí. Unas semanas después, empezó a sentir otro nódulo, pero en el seno izquierdo. Eso la alertó. Olga le comentó a una amiga lo que pasaba. Esa misma amiga le recomendó a Olga ir a SenosAyuda.

Lee también: Hasta dos mil dólares deben gastar familiares de niños con cáncer en estudios médicos

Olga fue directamente para allá y no pasó por el sistema de salud pública. En esa primera consulta gestionada por SenosAyuda, Olga pudo realizarse una mamografía, un eco mamario y una biopsia y a los 10 días le dieron el diagnostico. Era un tumor maligno. De inmediato empezó con los estudios previos al tratamiento. Llenó un formulario y a los días la llamaron para un plan de financiamiento.

Pero esa esa no es la realidad de la mayoría de pacientes con cáncer en Venezuela. No todas las mujeres tienen el privilegio de tan siquiera optar o conocer sobre la ayuda de organizaciones no gubernamentales.

El tema de los hospitales

En Venezuela el sistema de salud tiene muchas deficiencias. En los últimos años han cerrado al menos 22 unidades radioterapia, queda una sola en funcionamiento para casos de cáncer de mama, según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Durante el 2022 el promedio de quirófanos operativos en los hospitales fue de 3,6.

“Pensé en ir al hospital, pero he escuchado que es muy traumático, sobre todo por el tiempo que hay que esperar para recibir tratamiento”, comentó Olga, una mujer de 41 años de edad.

En los hospitales persiste la falta de equipos, insumos y medicamentos, mientras que el costo del tratamiento para cáncer de mama en centros privados puede llegar a los 10.000 dólares, según datos de la organización no gubernamental Funcamama. Por lo que una opción que parece un rayo de luz al final del túnel son las fundaciones que ofrecen ayuda.

En Venezuela, solo 10 % de la población cuenta con seguro médico, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), edición 2022.

Llegó octubre

Llegó el mes de octubre y con él la conmemoración del mes de la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama. Estos días también son conocidos como el “mes rosa”. En Venezuela, organizaciones como SenosAyuda aprovechan la oportunidad para recaudar fondos que puedan transformar en ayuda para mujeres con diagnósticos de cáncer de mama.

La recolección de fondos será a través de alianzas con marcas que venderán productos o servicios “rosa”, una ruta gastronómica rosada, una ruleta solidaria en centros comerciales (costará un dólar participar). También participarán en un desfile de modas, entre otras propuestas. Por el lado deportivo también organizarán un torneo de tenis y un campeonato de pádel y una carrera/caminata de 10 kilómetros. Todo con el fin de recaudar la mayor cantidad de recursos.

Cifras de atención

En una mañana, en SenosAyuda pueden atender al menos 60 mujeres. En un mes pueden llegar hasta 500 solicitudes de ayuda. Cada paciente puede acudir por diversas razones: hay unas que van en busca de un sostén, otras de una peluca, otras por un examen, otras por un medicamento, entre otros motivos.

Con respecto al acceso a tratamientos, SenosAyuda funciona como un centro de conexión con clínicas privadas con las que tienen alianzas.

En ocho meses de 2023, SenosAyuda atendió a 3572 pacientes y en total prestó 4242 servicios. Mientras que en 2022 realizó 3025 servicios en total. Que llegue mayor cantidad de pacientes a SenosAyuda no es una señal de “éxito” para Bolivia de Bocaranda, fundadora de la organización.

Lee también: “No podemos operarte porque no tienes cáncer”

«De acuerdo a los patrocinantes que tengamos, un porcentaje del costo de los tratamientos los pone la paciente y el otro porcentaje la fundación. Nuestro reto es que el porcentaje que pone la fundación sea cada vez mayor”, comentó Bolivia de Bocaranda, presidenta de SenosAyuda.

No hay cifras oficiales sobre el diagnóstico de cáncer de mama en Venezuela. El último anuario de mortalidad publicado por el Ministerio de Salud, en 2014, muestra que el cáncer es la segunda causa de muerte en mujeres y el de mama aparece como tercero entre los diversos tipos de cáncer.

Cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, estiman que para el año 2021 en el país la cifra total de mortalidad por cáncer de mama fue de 3127 personas. La cifra total de incidencia fue de 7885.

El cáncer de mama afecta a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad en todos los países del mundo, pero las tasas son mayores entre las mujeres adultas.

Algunos aspectos importantes sobre el cáncer de mama, según SenosAyuda:

El autoexamen y la realización periódica de mamografías son importantes

El diagnóstico temprano y tratamiento oportuno aumentan tus posibilidades de sobrevivencia

Un estilo de vida saludable puede disminuir el riesgo de padecer cáncer

Las mujeres tienen más riesgo que los hombres de contraer cáncer de mama

3 % de los hombres con respecto a las mujeres, pueden padecer cáncer de mama. Y por esto, ellos también deben realizar el autoexamen y consultar al especialista si observan algún cambio en sus mamas.

Vías de comunicación con SenosAyuda

Para comunicarse con SenosAyuda lo pueden hacer a través del 04123285435. Su sede está en la avenida Rómulo Gallegos, edificio Pascal, Torre A, Piso 9, oficina 91A.

A través de su página web oficial (www.senosayuda.com) también pueden conseguir información, incluso si desean colaborar. Los tiempos de respuesta son de máximo 48 horas. “Pero siempre hay una respuesta”, dijo Bolivia, a pesar de que pueden llegar a recibir hasta 500 solicitudes al mes.

En sus redes sociales están como @senosayuda en Instagram y X (antes Twitter).

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos

Periodismo en Alianza