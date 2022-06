Desde hace aproximadamente un mes, la farmacia de alto costo del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) no entrega el tratamiento a los pacientes oncológicos en Monagas. Está situación, que ha sido denunciada reiteradamente por ellos, ha generado preocupación porque además, aseguran, que no reciben respuestas sobre la falta de medicinas por parte de la institución.

María García, es una de estos pacientes oncológicos monaguenses, afirma que no ha podido continuar con sus ciclos de quimioterapia porque no le suministran el tratamiento. García sostiene que cada vez que acude al Seguro Social en busca de sus medicinas le informan que no hay disponibilidad.

«Los medicamentos son sumamente costosos y no los puedo pagar. Yo tengo cuatro meses operada y no he podido continuar con mis quimioterapias porque desde hace un mes no suministran los medicamentos en el Seguro Social. Por favor le hago un llamado a los entes porque se trata de una vida», expresó García.

La mujer detalla que los medicamentos que forman parte de su tratamiento son: Trastuzumab de 440 mg, el cual tiene un costo de mil 900 dólares y Doxetacel de 80 mg el cual equivale a 180 dólares.

Ante la crisis económica que atraviesa el país, adquirir estas medicinas de alto costo se ha vuelto cada vez más difícil para los pacientes oncológicos dado el precio de los mismos. Quienes padecen de algún tipo de cáncer, comentan que deben hacer rifas, pedir ayuda al Estado y a familiares en el exterior para poder cumplir el tratamiento y salvar sus vidas.

«Le pido al Ejecutivo nacional, al Ministerio de Salud y a cualquier autoridad que por favor nos suministre los medicamentos porque es nuestra salud. En el Seguro Social no nos dicen nada, cuando voy me regresan con la planilla y ni siquiera dicen cuando van a llegar. Es una situación preocupante», sostiene García.

Sin aires acondicionados

Otro de los problemas a los que deben enfrentarse los pacientes es a la falta de aire acondicionado en la Unidad de Oncología, ubicada en el quinto piso del hospital Universitario Manuel Núñez Tovar de Maturín.

Los pacientes oncológicos comentan que esta situación tiene aproximadamente dos semanas y hasta ahora no han dado solución.

La Unidad de Oncología registra alrededor de 400 pacientes inscritos en el programa y según estos, diariamente son atendidos 20 de ellos en este espacio.

«Allá arriba (Unidad de Oncología) nos falta de todo un poco. Ahora no hay aire acondicionado y el agua no llega a los baños. Gracias a Dios los médicos y enfermeras nos atienden muy bien, pero allá no hay nada, nosotros tenemos que llevar todo. No hay gasas para las lesiones y debemos comprar inyectadoras y yelcos», destaca Hilda Bermúdez.

En 2019, se reportó una situación similar en este servicio. Para ese momento la avería de los aires acondicionados y del extractor para la preparación de los químicos puso en riesgo de cierre esta unidad.