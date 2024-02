Mirea Álvarez salió a las 5:00 a.m. rumbo al Hospital Universitario de Caracas para hacerse un perfil preoperatorio porque requiere una cirugía de vesícula. Pero en el servicio de laboratorio no la atendieron por no tener la orden médica sellada.

“La enfermera me dijo: ‘Consíguete el sello, compras dos tubos de ensayo y la jeringa para realizarte solo la hematología porque es lo que hay’. Los otros (exámenes) veré donde me los hago”, dijo Mirea.