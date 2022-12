Diario los Andes

Jonathan Pernía se encontraba este jueves en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, esperando que le entregaran el cuerpo de su hija de cinco años, quien falleció la madrugada del 30 de noviembre, cuando se le impidió pasar hacia Colombia por el Puente Unión en la ambulancia que la trasladaba para ser atendida en un centro de salud del vecino país.

Pernía confirmó que su hija, identificada como Michel Saraí Pernía, falleció pasando el puente Unión ubicado entre la población venezolana de Boca de Grita y la colombiana de Puerto Santander, cuando los efectivos de la Guardia Nacional impidieron el paso de la ambulancia y tuvieron que desconectarla del soporte de oxigeno que tenía.

El padre de la menor, explicó que el hecho sucedió aproximadamente a las tres de la mañana, y ante la negativa de los funcionarios militares, a la niña la tuvieron que pasar en un carretilla; pero lamentablemente al llegar al otro lado del puente no tenía signos vitales.

«Estaba cayendo un palo de agua, cómo van a pasar un angelito como es mi hija; cómo lo van a dejar pasar en una carrucha como si fuera un bulto de papa, eso era innecesario”, precisó.

El humilde hombre que trabaja en una cauchera en la población de La Fría, al norte del Táchira, prefirió no denunciar a los responsables de la muerte de su hija y dijo que eso lo deja en manos de Dios, sin embargo, le pidió al Gobernador del estado, Freddy Bernal, que permitan el paso de las personas por los puentes internacionales; particularmente de quienes tienen problemas de salud y que van al vecino país a buscar atención médica.

Dijo que en Colombia reciben mejor asistencia médica y destacó que en Venezuela no hay insumos, “aquí para ir para un hospital tiene que llevar hasta doce a catorce millones de pesos para comprar insumos, para no estar corriendo, porque aquí en Venezuela no se encuentran, mientras allá en Colombia si nos dan eso”, expresó.

Negligencia médica

En la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, también se encontraba Jusbeit Medina, prima de la menor. Medina cree que una de la razones que originó la muerte de la niña, además de impedir el paso de la ambulancia por el puente, fue que la médico decidió retirar el soporte de oxigeno para que la menor pudiera ser trasladada a Colombia.

Medina aclaró que no pretende buscar responsables, pero ella cree que la doctora que acompañaba a la niña, no tenía que retirar el oxigeno, sino insistir a los funcionarios de la Guardia Nacional para que permitiera el paso de la ambulancia.

“Si eso hubiese hecho la doctora la niña estuviese viva, pero ella la desconectó sabiendo que la niña necesitaba el oxigeno, por algo ella le puso oxigeno y la llevó hasta allá, ella entregó la niña y le dijo a la mamá hasta aquí le puedo colaborar, no debió haber sido así”, agregó.

Relató que la niña tenía tiempo con problemas en el corazón y reiteró que la llevaban a Colombia porque en Venezuela no hay insumos y tampoco cuentan con los recursos para comprar los medicamentos.

Medina no quiere que este tipo de hechos se vuelva a repetir con otra persona y precisó que, “así como dejan pasar los camiones deben dejar pasar las ambulancias”.

La prima de la fallecida aseguró que pagaron unos 150 mil pesos colombianos para que la ambulancia del CDI trasladara a la niña hasta el Puente Unión.

“Una emergencia humanitaria en frontera no puede esperar autorización del Gobernador” El defensor de derechos humanos, Walter Márquez, asegura que la cadena de mando reconocida por el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, es responsable de la muerte de una niña en Puente Unión ocurrida cuando efectivos de la Guardia Nacional no dejaron pasar la ambulancia en la que la trasladaban con oxígeno a Colombia