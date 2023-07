Padre desesperado porque no puede interrelacionarse con su hija desde hace tres años, pide a los órganos de justicia que intervengan para que esto pueda ocurrir.

Misael Jiménez visitó a El Carabobeño para solicitar ayuda por parte del fiscal Tarek William Saab, para que intervenga en la causa que lo ocupa, la cual inició en el 2020.

De acuerdo a lo indicado, por situaciones que no explicó, surgió un inconveniente con su esposa, lo que llevó a la dama a apartarlo de la pequeña, que ahora tiene ocho años.

Según dijo, la dama aspira que le pase dinero para ella y la niña, pero él siente que solo tiene responsabilidad con la infante, porque es su única hija. Las dos viven en Carabobo, pero a la fecha ha sido imposible que las instituciones obliguen a su esposa a permitirle compartir con la niña.

Jiménez aseguró que todo este tiempo ha sido un calvario, pues acudió al Consejo de Protección de Niños Niñas y Adolescentes a exponer su caso, y no recibió respuestas oportunidad. También fue a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales, pero en estos últimos el expediente se extravió.

Luego de varias gestiones, logró que un tribunal sentenciara a su favor, en el sentido de que su esposa está obligada a darle la niña cada 15 días, para que comparta con ella, y luego regresarla a su casa.

La sentencia se produjo hace ocho meses, pero a la fecha no ha habido ningún organismo de justicia, que obligue a la mujer a cumplir con lo acordado, porque no le han notificado sobre la decisión del tribunal. No la visita porque es agresiva y no quiere que la pequeña presencie actos no deseados.

“Tengo tres años que no comparto con mi niña por culpa de las instituciones del Estado, no de la mamá”.

Misael Jiménez comentó que en los últimos tres años ha podido ver a su hija por poco tiempo, cuando va a la escuela, pero no hay regularidad en las clases.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos