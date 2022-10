El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó a través de un comunicado a la ciudadanía en general que la frontera entre la República de Panamá y Costa Rica permanece abierta para toda aquella persona que desee entrar o salir del territorio nacional.

Destaca la publicación del Ministerio panameño, que todos los ciudadanos extranjeros que requieran ingresar a ese país deberán cumplir con los requisitos previamente establecidos por la legislación migratoria vigente, incluyendo los ciudadanos venezolanos.

Por otra parte, el Gobierno de ese país le salió al paso al rumor que indicaba que estaría financiando viajes a las personas venezolanas que cruzaron el Darién y quieren viajar a su país.

La directora de Migración Panamá, Samira Gozaine fue enfática en aclarar dos cosas: por un lado, su país no ha considerado pagar esos vuelos porque sencillamente el Gobierno no tiene en mente esa posibilidad, y, por otro, reconfirmó que los migrantes venezolanos que vienen de regreso desde Costa Rica hacia Panamá –luego del anuncio de Estados Unidos de que no serán admitidos- necesitarán visa.

Panamá desmintió cierre de frontera

“Es falsa la información que se les está dando de que se les está permitiendo ingresar y que aquí los vuelos son gratis; eso no es cierto, cada persona está pagando su tiquete y sólo estamos haciendo para aquellos que hayan entrado dentro del flujo regular que viene de sur a norte. Todas esas personas que cruzaron frontera para ingresar a Panamá requieren visa y no se les está permitiendo ingresar por la frontera de Costa Rica”, explicó la funcionaria.

Gozaine explicó que hay un grupo grande de migrantes venezolanos que está bajo atención de la misión diplomática de ese país en Panamá, y reiteró que cerca de la mitad de ellos está comprando su tiquete para volver a su patria; por eso, explicó que tampoco es cierto que se hayan organizado vuelos humanitarios.

“Entiendo que la Misión de Venezuela consiguió que principio donaran varios tiquetes, pero no existen vuelos humanitarios pagados ni por el Gobierno de Venezuela ni por el Gobierno de Panamá”, aseguró la directora de Migración Panamá.

Con respecto a la otra mitad de personas que no tiene dinero para comprar un tiquete aéreo de vuelta a Venezuela, Gozaine confirmó que tendrán atención por parte del Gobierno panameño en un albergue provisional, mientras logran resolver su situación.

“Y allá nosotros les vamos a dar su asistencia de comida de habitación mientras la misión diplomática coordina los viajes y ellos puedan retornar a su país”, dijo la funcionaria a la prensa local.

Gozaine también reveló que trataron de obtener ayuda para atender a esos migrantes venezolanos a través de la OIM, pero que esa entidad les notificó que no tiene un plan de retorno masivo hacia ese país y que no puede brindar asistencia con esas devoluciones.

Fuente: Proyecto Migración Venezuela