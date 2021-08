Paola Pérez culminó en el puesto 20 durante la competencia de los 10 kilómetros de Aguas Abiertas, con un tiempo de 2:05:45, culminando un nuevo ciclo olímpico que tuvo lleno de desolación y de incertidumbre.

La nadadora tachirense, hija de Flora Pérez y hermana menor de Silvia Pérez (ganadora de la medalla de plata en los 400 m combinados en los Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006), habló con los medios de comunicación en la zona mixta del Odaiba Marine Park de Tokio.

“Fue una mala carrera, pero mientras iba nadando me sentía bien. Pienso en la preparación que tuve y no podía haber tenido un mejor resultado” subrayó Pérez en principio.

Destacó que el haber clasificado a Tokio 2020 “fue un logro gigante después de un ciclo bastante tormentoso, pero lo quise culminar bien y tranquila. Tuve solo un mes de preparación”.

“Quiero llorar porque superé muchas cosas” continúa la tachirense, añadiendo que después de los Juegos Panamericanos Lima 2019 vino lo peor. “Pensé que me iba a quedar en el camino, que no lo iba a lograr, lo más difícil fue superar los pensamientos suicidas que tuve por dos años después de Lima y pensé que no lo iba a lograr. Fue un infierno, pero hoy salió el sol y calentó bastante”.

Paola Pérez tuvo su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, luego de haber finalizado vigésima en Río 2016.

